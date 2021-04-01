Невнимательные работники завода отправили в утиль 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson

В американском штате Мэриленд, в городе Балтимор работники завода производящего вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca по ошибке испортили 15 миллионов доз вакцины J&J.

Об этом 31 марта сообщили The New York Times.

Само предприятие принадлежит партнеру J&J и AstraZeneca, британско-шведской компании, прививки которой пока запрещены в США.

Федеральные чиновники данный инцидент объяснили человеческой ошибкой.

Данное происшествие задержало поставки Johnson & Johnson в США. Ошибка является серьезной проблемой как для Johnson & Johnson, чья вакцина способствовала ускорению программы иммунизации, так и для Emergent, ее субподрядчика, который столкнулся с жесткой критикой.

Ожидаемые поставки J&J составили 24 млн. доз и ожидались в апреле текущего года, но сейчас этот план под вопросом, поскольку производиться вакцины должны были как раз на заводе в Балтиморе.

Несмотря на схожесть технологии использования безвредной версии вируса при создании вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca биологически различаются и не взаимозаменяемы.

В феврале работники предприятия каким-то образом перепутали их во время производственного процесса, что вызвало вопросы о качестве продукции. Ни одна из доз не покинула завод, и партия была помещена на карантин.

К концу марта он доставил 20 миллионов доз и обещал доставить еще примерно 75 миллионов доз к концу мая.

В самой компании J&J ожидают, что условия созданные с Emergent позволят ей поставить 24 млн. доз вакцины до конца апреля. Но это это будет зависеть от факта, удовлетворит ли качество прививок саннормы США.

Напомним, что частные клиники Ивано-Франковска уже начали продавать вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, которой еще нет в Украине.