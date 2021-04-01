Скачать
Четверг, 01.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменилось в Украине с 1 апреля (инфографика)
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменилось в Украине с 1 апреля (инфографика)
Влад Сорд встретился с теми атошниками, которых "похоронил" в своих интервью: чем закончилось дело
Влад Сорд встретился с теми атошниками, которых "похоронил" в своих интервью: чем закончилось дело
Придется еще поработать: как в Украине изменятся условия выхода на пенсию и ее размер с 1 апреля (инфографика)
Придется еще поработать: как в Украине изменятся условия выхода на пенсию и ее размер с 1 апреля (инфографика)
Сборная Украины сенсационно потеряла очки в домашней игре с Казахстаном (видео)
Сборная Украины сенсационно потеряла очки в домашней игре с Казахстаном (видео)

Невнимательные работники завода отправили в утиль 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson

Невнимательные работники завода отправили в утиль 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В американском штате Мэриленд, в городе Балтимор работники завода производящего вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca по ошибке испортили 15 миллионов доз вакцины J&J.

Об этом 31 марта сообщили The New York Times.

Само предприятие принадлежит партнеру J&J и AstraZeneca, британско-шведской компании, прививки которой пока запрещены в США.

Федеральные чиновники данный инцидент объяснили человеческой ошибкой.

Данное происшествие задержало поставки Johnson & Johnson в США. Ошибка является серьезной проблемой как для Johnson & Johnson, чья вакцина способствовала ускорению программы иммунизации, так и для Emergent, ее субподрядчика, который столкнулся с жесткой критикой.

Ожидаемые поставки J&J составили 24 млн. доз и ожидались в апреле текущего года, но сейчас этот план под вопросом, поскольку производиться вакцины должны были как раз на заводе в Балтиморе.

Несмотря на схожесть технологии использования безвредной версии вируса при создании вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca биологически различаются и не взаимозаменяемы.

В феврале работники предприятия каким-то образом перепутали их во время производственного процесса, что вызвало вопросы о качестве продукции. Ни одна из доз не покинула завод, и партия была помещена на карантин. 

К концу марта он доставил 20 миллионов доз и обещал доставить еще примерно 75 миллионов доз к концу мая.

В самой компании J&J ожидают, что условия созданные с Emergent позволят ей поставить 24 млн. доз вакцины до конца апреля. Но это это будет зависеть от факта, удовлетворит ли качество прививок саннормы США.

Напомним, что частные клиники Ивано-Франковска уже начали продавать вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, которой еще нет в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 383

Все по теме:

Вакцина, Балтимор, Коронавирус, Johnson &amp; Johnson.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
02 Арахамия "зарезал" Тищенко: что это за история со "слугами народа"
03 Матч сборных был завершен досрочно из-за того, что рефери потерял сознание (видео)
04 Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
05 Настоящая героиня: всплыли подробности спасения бойцов под Шумами хрупкой девушкой-медиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Довыборы в Раду: Тищенко устроил скандал в окружной комиссии на Прикарпатье
Довыборы в Раду: Тищенко устроил скандал в окружной комиссии на Прикарпатье
Дьявол в деталях: в учебнике истории нашли &quot;зраду&quot; про Крым
Дьявол в деталях: в учебнике истории нашли "зраду" про Крым
Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
В Киеве запретили разгоняться до 80 км/ч с 1 апреля
В Киеве запретили разгоняться до 80 км/ч с 1 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь