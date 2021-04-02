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Челлендж из TikTok убил 12-летнего мальчика в США

Челлендж из TikTok убил 12-летнего мальчика в США
00:41 Сегодня Телеграф

 Чрезмерная увлеченность социальной сетью TikTok привела к печальным последствиям для 12-летнего подростка Джошуа Хейлиесуса из Авроры, штат Колорадо, США. Мальчик принял участие в Blackout Challenge, показанном в соцсети, участники которого душат себя до потери сознания.

Подростка без сознания в ванной нашел его брат-близнец. Трагедия произошла еще 22 марта. По мнению родственников, мальчик пытался задушить себя шнурком. Скорей всего это была часть испытания, чтобы увидеть, как долго он сможет задерживать дыхание, пишет fox19.

Врачи сообщили родителям, что у подростка произошла смерть мозга. В таком состоянии с помощью реанимационных мероприятий искусственно поддерживается функция сердца, кровообращение и дыхательная деятельность, создающие видимость жизни.

Отец Джожуа рассказал журналистам, что незадолго до трагедии, сын рассказывал брату, как умеет на минуту задерживать дыхание. Родители сына выразили надежду, что их история станет примером для других, в контексте того, как некоторые игры могут нанести вред ребенку.

Социальные сети несут и другие угрозы для детей. Поэтому Instagram придумал новшество, запрещающее взрослым писать незнакомым подросткам сообщения.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Соцсети, Подростки, Смерть, Челлендж, TikTok.
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