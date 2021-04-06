Коп не виноват в смерти Джорджа Флойда? В деле появилось важное видео

Адвокат полицейского, обвиняемого в смерти Джорджа Перри Флойда предъявил суду доказательства невиновности хранителя правопорядка.

Об этом 6 апреля сообщили в Телеграм-канале "На видео видно".

Популярные карды, где полицейский Човин ставил колено на шею рэп-исполнителя, которые сняла проходившая мимо Дарнелла Фрезер, служили главным доказательством вины полицейского, из-за которых и начались протесты "Black Lives Matter".

Но в суде адвокат подсудимого Эрик Нельсон показал видео с видеорегистратора офицера, который работал в паре с Дереком. На нем видно, что Човин поставил колено не на шею, а на лопатку.

Учитывая данный факт адвокат призвал присяжных рассмотреть все обстоятельства дела.

Напомним, что 29 марта в США в городе Миннеаполис началсся судебный процесс над бывшим офицером полиции Дереком Човиным.