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Коп не виноват в смерти Джорджа Флойда? В деле появилось важное видео

Коп не виноват в смерти Джорджа Флойда? В деле появилось важное видео
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Адвокат полицейского, обвиняемого в смерти Джорджа Перри Флойда предъявил суду доказательства невиновности хранителя правопорядка.

Об этом 6 апреля сообщили в Телеграм-канале "На видео видно".

Популярные карды, где полицейский Човин ставил колено на шею рэп-исполнителя, которые сняла проходившая мимо Дарнелла Фрезер, служили главным доказательством вины полицейского, из-за которых и начались протесты "Black Lives Matter". 

Но в суде адвокат подсудимого Эрик Нельсон показал видео с видеорегистратора офицера, который работал в паре с Дереком. На нем видно, что Човин поставил колено не на шею, а на лопатку.

Учитывая данный факт адвокат призвал присяжных рассмотреть все обстоятельства дела.

Напомним, что 29 марта в США в городе Миннеаполис началсся судебный процесс над бывшим офицером полиции Дереком Човиным.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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CIF, Джордж Флойд.
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