На Google-картах заметили разрытые могилы с людьми внутри: подробности и фото

На картах Google "засветилась" довольно зловещая картинка: двух мужчин в разрытых могилах.

Об этом сообщает Daily Star.

На фото можно увидеть две разрытые могилы, в каждой из которых лежит человек. Выяснилось, что вырытые ямы, которые с высоты казались едва не могилами, оказались частью арт-проекта, который был создан парой художников из Чикаго. Это метафора семейных отношений: двое партнеров, лежа в могилах, одной рукой разрывают землю в направлении друг друга, чтобы взяться за руки.

"Дутес Миллер и Стэн Шеллэбарджер роют могилу в соответствии со своими индивидуальными размерами тела. Затем они ложатся в могилу и копают боком, чтобы, образно говоря, держаться за руки вечно", — объяснил Daily Mirror директор фестиваля Скотт Спех.

Как сообщал "Телеграф", ранее из заброшенного особняка в невероятно красивый арт-объект. Просторный особняк 1930-х годов в пригороде Альфингтона, Великобритания, стоял заброшенным около 20 лет, пока его не посетил художник из Мельбурна Роне (Rone).