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Главная звезда соревнований: в США пес прорвался на стадион и выиграл забег у спринтера (видео)

Главная звезда соревнований: в США пес прорвался на стадион и выиграл забег у спринтера (видео)
Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф

В американском штате Юта состоялись школьные соревнования по легкой атлетике, в которых принял участие пес, случайно забежавший на беговую дорожку.  Он-то – пес по кличке Холли и выиграл эстафету 4 на 200 метров.

Об этом сообщает Guardian Sport.

Как оказалось, собака сорвалась с поводка и присоединилась к спортсменам на финальном отрезке. Холли была настолько воодушевлена, что чуть не сбила с ног лидера и даже серьезно  опередила ее на финише.

Несмотря на то, что по факту соревнования выиграл четвероногий спортсмен, победу присудили школьнице, которую собака успела обогнать.

Ранее "Телеграф" писал о собаках, участвующих в соревнованиях по серфингу

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 274

Все по теме:

США, Соревнования, Собаки, Видео, Псы.
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