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Захват Арктики, ядерное оружие и Украина: о чем будут говорить на встрече главных дипломатов Путина и Байдена

Захват Арктики, ядерное оружие и Украина: о чем будут говорить на встрече главных дипломатов Путина и Байдена
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф

В ближайшие дни в столице Исландии Рейкьявике пройдет заседание Арктического совета. На заседании будут присутствовать дипломаты России и США. Смогут ли они найти подходы друг к другу для обсуждения назревших вопросов в области двусторонних взаимоотношений и международной политики.

Об этом пишет интернет-издание Euronews в своей статье: "Лавров и Блинкен готовятся к "баталиям" на саммите по поводу Арктики и Украины", перевод которой приводит "Телеграф". 

Поскольку в последние месяцы отношения между странами резко ухудшились, дипломаты США и России собираются на этой неделе провести встречу в Исландии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и давний министр иностранных дел России Сергей Лавров планируют поговорить в среду в кулуарах заседания Арктического совета в столице Исландии Рейкьявике, городе с богатой историей американо-российских отношений.

Еще до переговоров - якобы для подготовки к встрече на высшем уровне между президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в следующем месяце - два дипломата изложили почти диаметрально противоположные позиции по насущным вопросам. Все это дает нам повод думать, что встреча будет сложным и спорным обменом мнениями.

Встрече на высшем уровне предшествовала серия высылки дипломатических сотрудников по принципу "око за око''. И такой поворот в американо-российских отношениях угрожает возвращением к временам холодной войны. У ядерных держав есть разногласия по множеству вопросов, включая Украину, Арктику, отношение России к оппозиционеру Алексею Навальному. Громко звучат обвинения в киберпреступлениях, и то, что именно хакеры из России несут ответственность за атаку на ключевой трубопровод США.

"Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией", - заявил Блинкен во вторник.

"В то же время мы очень четко заявили, что, если Россия решит предпринять безрассудные или агрессивные действия, направленные против наших интересов или интересов наших союзников и партнеров, мы ответим. Не с целью поиска конфликта или его эскалации, а потому, что нельзя допускать безнаказанного продолжения таких проблем". – продолжил госсекретарь США.

Злоупотребления России в Крыму

Во вторник Блинкен также написал в Твиттере, что США осуждают аннексию Россией Крыма в 2014 году. "Мы осуждаем злоупотребления России в Крыму, особенно 18 мая, в 77-ю годовщину сталинской депортации множества крымских татар с их родного полуострова", - написал он.

Возможно, предвосхищая позицию Блинкена, Лавров сделал предварительное заявление в понедельник на пресс-конференции в Москве.

"Судя по всему, (в США) было принято решение о продвижении стабильных, предсказуемых отношений с Россией, - сказал он. - Однако если имеются в виду постоянные и предсказуемые санкции, это не то, что нам нужно. Наше отношение к США включает надежду на то, что нормализация отношений будет основана на конкретных действиях, а не на словах, которых в последнее время было очень много".

Блинкен сказал, что его встреча с Лавровым станет важной возможностью проверить предположение о том, что США и Россия могут сотрудничать по определенным вопросам, таким как изменение климата, Ближний Восток, Иран и Северная Корея, несмотря на острые разногласия по другим. Встреча состоится в то время, когда большая часть мира сосредоточила свое внимание на израильско-палестинской войне.

Блинкен отметил, что, несмотря на яростную реакцию, США и Россия на раннем этапе работы администрации Байдена договорились о продлении на пять лет ключевого пакта о контроле над вооружениями, который президент Дональд Трамп отказался продлить перед тем, как сложил свои полномочия.

Трамп оставил России явно неоднозначное наследие, включая личные дружеские отношения с Путиным, в то время как его администрация по-прежнему вводила санкции и осуществляла другие карательные меры.

Лавров заявил, что Москва определит свои собственные "красные линии", и подчеркнул, что в сфере стратегической стабильности она будет настаивать на том, чтобы положить на стол переговоров как наступательное, так и оборонительное, ядерное и неядерное оружие.

Другой, более актуальной областью разногласий в Рейкьявике, месте знаменитого саммита 1986 года между президентом Рональдом Рейганом и российским лидером Михаилом Горбачевым, является Арктика, где Россия расширяет свое военное присутствие и проводит политику расширения своего влияния, вызывая тревогу у американцев.

"Крайний Север"

Блинкен отклонил призывы России возобновить военный компонент Арктического совета и выразил озабоченность по поводу возрастающей военной активности России на крайнем севере.

"У нас есть опасения по поводу некоторых недавних военных мероприятий в Арктике", - сказал он, - "Это увеличивает опасность несчастных случаев и просчетов и подрывает общую цель мирного и устойчивого будущего для региона. Так что мы точно должны проявлять бдительность".

Блинкен также осудил Россию за предложение новых навигационных правил для региона и порицал Лаврова за комментарии, в которых он отверг такую критику, и заявил, что Арктика "это наша территория, наша земля".

"Мы должны действовать все, включая Россию, на основе правил, на основе норм, на основе обязательств, которые каждый из нас взял на себя, а также избегать заявлений, которые подрывают эти обязательства", - сказал Блинкен.

В своих комментариях в понедельник Лавров обратил внимание на недовольство западных стран по поводу военной деятельности России в Арктике. "Давно известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за безопасность арктического побережья. Все, что там делает Россия, абсолютно законно", - сказал он.

Москва и Вашингтон также вовлечены в ожесточенный спор о статусе своих посольств и консульств после высылки дипломатов. Россия дала США срок до 1 августа, чтобы избавиться от всего неамериканского персонала в своих дипломатических представительствах, что, по словам США, сделает практически невозможным функционирование их учреждений.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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ЕС, США, Саммит, Россия, Лавров, Арктический совет, Блинкен.
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