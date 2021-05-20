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США имеют агентурную сеть по всему миру: СМИ раскрыли важные детали

США имеют агентурную сеть по всему миру: СМИ раскрыли важные детали
22:37 Чт, 20 Май 2021 Телеграф

Согласно материалам, ставшим достоянием общественности, Пентагон имеет целую армию секретных агентов по всему миру. Беспрецедентные меры предпринимаются ради безопасности Америки.

"Телеграф" приводит перевод статьи: Пентагон управляет "секретной армией численностью в 60 тыс человек по всему миру", в которой на сайте Independent анализируются сведения, попавшие в открытый доступ.

Как стало известно, секретная армия Пентагона численностью около 60 тыс человек проводит операции как на территории США, так и за ее пределами в рамках программы по предотвращению и снижению угроз для национальной безопасности.

По данным издания Newsweek, на которые ссылаются журналисты Independent, численность этих сил в десять раз превышает численность тайных подразделений ЦРУ. Состоят они из оперативников, работающих под прикрытием, причем некоторые из них внедрены в ведущие компании по всему миру.

Агенты специальной программы "работы под прикрытием", разработанной Пентагоном за последние 10 лет, выполняют задания в Интернете и в реальной жизни, и часто являются солдатами, гражданскими лицами и подрядчиками, которые хранят истинные данные о себе в тайне.

Издание Newsweek сообщает, что секретные агенты выполняют свои обязанности без ведома или согласия Конгресса.

Северная Корея, Россия и Иран являются, вероятно, лишь некоторыми из списка стран, враждебных США. В них-то и работают многие из этих агентов. Бюджет организации составляет 900 миллионов долларов.

Один офицер разведки, имя которого не называют, заявляет, что эти люди действуют "под прикрытием", хотя этот термин официально не признан Министерством обороны. Однако он используется для определения "мер, принимаемых для обеспечения безопасности операций".

Хотя некоторые из агентов работают в тени, на сайте Newsweek указывают на дело Райана Фогла как на пример того, что некоторых тайных агентов иногда выявляют.

Г-н Фогл - предполагаемый агент ЦРУ, который был задержан в России якобы за попытку завербовать сотрудника российской разведки.

Кадры, на которых с г-ном Фоглом беседуют следователи ФСБ в штатском, были переданы российским телеканалам в мае 2013 года вместе с фотографиями и видеозаписями причудливого набора шпионских инструментов былых времен, включая два парика, компас, карту Москвы, и стопку банкнот по 500 евро.

В то время госдепартамент подтвердил, что один из его сотрудников был раскрыт, но отказался отвечать на обвинения о том, что их агенты активно участвовали в попытках завербовать российских оперативников.

Расследование Newsweek также показало, как компания, расположенная в Северной Каролине, обучает своих работников тому, как изменять свой возраст и внешность, используя маскировку, и снабжает их специальными средствами, которые позволяют им изменять свои отпечатки пальцев.

Данные, имеющиеся в распоряжении издания, говорят о том, что только в регионе от Пакистана на Ближнем Востоке до Западной Африки на юге работают до 30 тыс сотрудников под прикрытием.

 

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

США, Америка, Пентагон, ЦРУ, Агент, Секретная служба, Тайная операция.
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