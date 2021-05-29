Толстый аллигатор с артритом умудрился сбежать из зоопарка: что известно о его судьбе (фото)

В штате Висконсин (США) в селении Бондюэл (Bonduel) из частного зоопарка "Doc's Zoo" 22 мая рано утром сбежал старый аллигатор по кличке Рекс (Rex), которого все считали толстым, ленивым и страдавшим "тяжелым артритом".

Историю пропажи и нахождения аллигатора написали сами владельцы зоопарка на странице "Doc's Zoo" в соцсети Facebook.

"Мы убиты горем из-за того, что в субботу 22 мая один из наших аллигаторов пропал из своего вольера. Важно знать, что пропавший аллигатор Рекс очень стар и у него тяжелый артрит челюстей, из-за чего ему очень трудно открыть рот больше, чем на дюйм", - написали владельцы заведения.

Они отметили, что обычно Рекс очень послушен и не представляет опасности для публики.

"После его исчезновения продолжаются активные поиски. Если вам случится найти Рекса, держитесь подальше и не причиняйте ему вреда", - призвали тогда владельцы зоопарка.

Они также отметили, что "Doc’s Harley-Davidson" уже более 30 лет предоставляют убежище и долгосрочную заботу другим нежелательным домашним аллигаторам и другим экзотическим животным. "Мы финансируемся из частных источников и не берем плату за посещение нашего зоопарка", - добавили владельцы заведения.

Аллигатора нашли спустя два дня.

"Аллигатор Рекс в безопасности дома! Его нашел сын Дока (владельцйа зоопарка – ред.), Стив, в болотистой лесной местности на территории комплекса Дока незадолго до 17:00. Какое приключение он, должно быть, пережил", - говорится в сообщении, опубликованном 25 мая ночью (по Киевскому времени).

Также владельцы опубликовали фото, сделанные при нахождении Рекса.

Как пишет сайт американского канала "Fox 11 News", владелец зоопарка Стив "Док" Хопкинс, исчезновение одного из четырех содержащихся у него аллигаторов из загона вызвало у него недоумение: "Не было никаких признаков того, что ограда была взломана, или аллигатор копал под ней, или что-то еще. Это просто очень странно. Раньше такого не было".

Хопкинс не смог придумать логического объяснения исчезновения Рекса.