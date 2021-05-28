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США не присоединятся к договору по открытому небу из-за России

США не присоединятся к договору по открытому небу из-за России
17:03 Сегодня Телеграф

Совместные усилия по контролю за вооружениями не всегда увенчиваются успехом. Договор по открытому небу, заключенный почти 20 лет назад, под угрозой срыва. Соединенные Штаты заявляют, что не будут пытаться присоединиться к нему из-за нарушений со стороны России.

Об этом сообщается в статье на сайте Би-Би-Си, с переводом которой вас знакомит "Телеграф".

США заявили России, что не присоединятся к соглашению о контроле над вооружениями, которое разрешает воздушные полеты самолетам без вооружения над десятками стран-участниц.

Госдепартамент заявил, что Договор по открытому небу "был подорван нарушениями со стороны России" и ее отказом вернуться к его соблюдению.

Россия отрицает обвинения, и ее выход из договора ожидается в этом году.

Как известно, соглашение позволяет осуществлять краткосрочные полеты для наблюдения за военной деятельностью.

В договоре, вступившем в силу в 2002 году, участвуют более 30 стран.

В четверг, 27 мая, госдепартамент США заявил: "Соединенные Штаты сожалеют, что Договор по открытому небу был подорван нарушениями со стороны России".

Завершая обзор договора, Соединенные Штаты заявляют, что не намерены пытаться присоединиться к нему, учитывая неспособность России предпринять какие-либо действия по соблюдению взятых на себя обязательств.

Во время президентства Дональда Трампа Вашингтон объявил о выходе из договора. Байден, будучи кандидатом в президенты, назвал тогда этот шаг близоруким.

Объявление Америки в четверг означает, что остается в силе только один крупный договор о контроле над вооружениями между двумя ядерными державами - договор о новом старте. Он устанавливает ограничения на развертывание стратегических ядерных боеголовок и систем доставки.

Заявление сделано в то время, когда президент Байден и его российский коллега Владимир Путин готовятся к саммиту в Женеве, в Швейцарии, который пройдет 16 июня.

 
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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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США, Россия, Договор по открытому небу.
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