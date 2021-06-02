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Женщина голыми руками сбросила с забора медведя, который пытался попасть в ее двор: момент попал на видео

Женщина голыми руками сбросила с забора медведя, который пытался попасть в ее двор: момент попал на видео
02:34 Сегодня Телеграф

В Калифорнии (США) женщина героически спасла своих собак, которых напугал медведь, взобравшийся на забор дома и пытавшийся перемахнуть через него, столкнув дикого зверя с ограждения.

Видео появилось в TikTok в понедельник, 31 мая и набрало уже более 20 миллионов просмотров.

На кадрах видно, что завидя медведя, собаки начали громко лаять и бросаться на зверя. Но медведь, балансируя на нешироком заборе, успевал дать лапой по каждой из собак. Заметив, что псы не могут справиться с нежданным гостем, хозяйка подбежала к забору и столкнула с него медведя. Тот не ожидая такого напора сбежал восвояси.

Не исключено, что это была медведица, которая защищала от собак своих детенышей. Перед началом разборок зверя с собаками, видно, что из-под медведя мелкими шагами убегают два малыша, прячась в растительности, расположенной неподалеку.

Как сообщал "Телеграф", в середине марта произошел необычный случайв загородном доме: в штате Теннеси (США) медведь решил принять джакузи.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

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США, Калифорния, Видео, Медведи.
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