ФБР создало месседжер, через который поймало сотни наркоторговцев: как им это удалось

Американская полиция совместно с ФБР провели специальную операцию, в ходе которой смогли арестовать несколько сотен подозреваемых. Их обвиняют в контрабанде наркотиков, отмывании денег, убийствах и других преступлениях.

Новость об успешной операции облетела весь мир. Официальные лица заявили о более 800 задержанных. Об этом пишет издание Би-Би-Си.

Сообщается, что преступники использовали на своих устройствах специальное приложение ANOM для обмена сообщениями. Все сообщения в этом приложении отслеживали правоохранители, основной целью которых были наркоторговцы и мафия.

Операция проводилась в более чем десятке стран. В результате были изъяты наркотики, оружие, роскошные автомобили и наличные деньги. В руки полиции также попали восемь тонн кокаина, 250 единиц оружия и более 48 миллионов долларов (34 миллиона фунтов стерлингов) в различных мировых валютах и криптовалютах.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что операция "нанесла тяжелый удар по организованной преступности" во всем мире.

Как работало приложение ANOM?

ФБР начало управлять сетью устройств под названием ANOM и тайно распространять устройства с приложением чата среди представителей преступного мира через информаторов.

Идея операции возникла после того, как правоохранительные органы отключили две другие платформы шифрованной связи.

Изначально устройства использовались предполагаемыми высокопоставленными криминальными авторитетами, что давало другим преступникам уверенность в использовании платформы.

"Чтобы получить такой настроенный телефон, необходимо было лично знать кого-то из этого круга людей. Эти телефоны не могли звонить или отправлять электронную почту. Общаться можно было только с кем-то на этой же платформе", - пояснили в полиции Австралии.

По словам полиции, австралиец Хакан Айик, предполагаемый торговец наркотиками, был ключевой фигурой в этой операции. Он, сам того не осознавая, порекомендовал роковое приложение своим сообщникам после того, как оперативники передали ему нужный телефон.

В общей сложности 300 преступных синдикатов в более чем 100 странах использовали около 12 тыс подобных устройств с шифрованием.

Инновационная стратегия поимки преступников

Мы стали свидетелями примера того, как правоохранительные органы, устав от споров с американскими технологическими гигантами по поводу доступа к зашифрованным данным и заблокированным устройствам, взяли дело в свои руки.

Запуск своего рода платформы связи для преступников - это смелый шаг, и передача сделанных на заказ телефонов в руки тех самых нарушителей закона, которых они пытались поймать, была, мягко говоря, амбициозной.

Что стало известно правоохранителям?

Полиция смогла прочитать миллионы сообщений в "реальном времени" с описанием планируемых убийств, массового ввоза наркотиков и других преступных схем.

Всего к операции было привлечено около 9 тыс полицейских по всему миру.

Кэлвин Шиверс из отдела уголовных расследований ФБР сказал, что эта операция позволила полицейским органам разрушить все планы преступных организаций, поскольку собранная информация позволила предотвратить убийства и ряд других преступлений.

"Мы смогли увидеть фотографии сотен тонн кокаина, которые были спрятаны в партиях фруктов", - заявил представитель полиции.

В Австралии были арестованы 224 человека, включая членов незаконных мотоциклетных банд, мафиозных группировок, азиатских преступных синдикатов, а также серьезных и организованных преступных групп.

Операция получила название "Operation Ironside" и была "переломным моментом в истории австралийских правоохранительных органов".

Полиция Новой Зеландии сообщила, что в стране было арестовано 35 человек и изъято около 3,7 млн новозеландских долларов (2,7 млн долларов).

"Мы считаем, что прекращение этих операций окажет значительное влияние на место организованной преступности в Новой Зеландии", - сказал директор Национальной группы по борьбе с организованной преступностью, Грег Уильямс.

Линда Стааф, представитель шведской полиции, заявила, что операция помогла предотвратить более 10 запланированных убийств в Швеции.

Издание The New York Times подтверждает, что операция длилась три года.

По словам представителей правоохранительных органов, в течение многих лет представители организованной преступности во всем мире настолько доверяли безопасности устройств, что часто излагали свои планы не кодом, а простым языком, упоминая конкретные контрабандные суда и точки высадки.

Однако они не знали, что вся сеть на самом деле была изощренной уловкой, управляемой ФБР в координации с австралийской полицией.

Операция под кодовым названием "Trojan Shield" стала прорывом для правоохранительных органов, которые в последние годы изо всех сил пытались проникнуть во все более высокотехнологичную тайную связь преступников. В прошлом власти взламывали или закрывали зашифрованные платформы. Но сейчас был первый известный случай, когда власти контролировали всю зашифрованную сеть с момента ее создания.

"Мы были в тылу организованной преступности", - заявил во вторник комиссар австралийской федеральной полиции Рис Кершоу.

Согласно судебным документам, опубликованным Министерством юстиции в понедельник, деятельность ФБР началась в начале 2018 года после того, как бюро ликвидировало канадскую организацию под названием Phantom Secure. По словам официальных лиц, эта компания поставляла зашифрованные мобильные телефоны бандам наркоторговцев и другим преступным группировкам.

Увидев пустоту на подпольном рынке, ФБР наняло бывшего дистрибьютора Phantom Secure, который разрабатывал новую систему зашифрованной связи под названием Anom. Информатор согласился работать на ФБР. Взамен, ему пообещали сократить срок тюремного заключения и, согласно судебным документам, он получил от ФБР 120 тыс долларов.

Необычные устройства представляли из себя мобильные телефоны без всех обычных функций. Их единственное работающее приложение было замаскировано под функцию калькулятора: после ввода кода пользователи могли отправлять сообщения и фотографии со сквозным шифрованием.

Работая с австралийскими властями, информатор разработал "мастер-ключ", который позволил им перенаправить сообщения в третью страну и расшифровать их. В конечном итоге было перехвачено более 27 млн сообщений.

Правоохранители также использовали этого информатора, чтобы передать устройства в достаточно закрытые криминальные сообщества в октябре 2018 года, предложив устройства трем другим дистрибьюторам, связанным с организованной преступностью в Австралии.

Власти даже воспользовались текущей тенденцией в Кремниевой долине - они взимали ежемесячную подписку на продукт. Стоимость устройств варьировалась в зависимости от местоположения, но, как сообщается в судебных документах, обычно они продавались с шестимесячной подпиской, доступной в США за 1700 долларов.

По словам представителей правоохранительных органов, большой прорыв произошел, когда им удалось передать одно из устройств в руки Джозефа Хакана Айика, австралийца, который бежал из страны десять лет назад и который, по мнению полиции, руководил поставками наркотиков из Турции.

Сайт CBSNews добавляет, что преступные группировки считали зашифрованное приложение ANOM безопасным и открыто продавали их другим потенциальным пользователям как устройства разработанные преступниками для преступников, хотя на самом деле власти в течение многих месяцев отслеживали миллионы сообщений о контрабанде наркотиков, отмывании денег и даже запланированных убийствах.

Интернет-издание CTVNews пишет, что операцию возглавило ФБР при участии Управления по борьбе с наркотиками США, полицейского агентства Европейского союза "Европол" и правоохранительных органов нескольких стран.

Расследование, в первую очередь сосредоточенное на незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, также привело к "публичным коррупционным делам на высоком уровне", - сообщил агент ФБР в документах. По словам агента, цель "Trojan Shield" заключалась в том, чтобы "поколебать доверие ко всей отрасли, потому что ФБР желает и может войти в это пространство и отслеживать сообщения".

Операция, вероятно, заставит преступников задуматься о том, не стоит ли правительство за теми сервисами, которыми они пользуются в данный момент.

Ник Меррилл, исследователь кибербезопасности из Калифорнийского университета в Беркли, сказал, что расследование предлагает "довольно хороший рецепт" для правоохранительных органов, чтобы скомпрометировать существующий сервис или создать его и дождаться "подходящего времени для удара".