В США кандидата в горсовет облили горячим воском в БДСМ-подземелье (видео 18+)

Кандидат в городской совет американского Манхэттена 26-летний Зак Вайнер угодил в скандал перед выборами. Его политическая кампания столкнулась с угрозой срыва из-за появившегося в соцсетях короткого видео, на котором его засняли в БДСМ-подземелье в компании полуголой женщины.

Об этом пишет New York Post.

На видео видно, как женщина поливает Вайнера горячим воском, пока тот сидит с кляпом во рту.

Журналисты установили, что видео было снято на студии Парфенон, известной своими подземельями для специфических развлечений.

Сам Вайнер подтвердил, что на видео действительно он. По его словам, ролик был снят 18 месяцев назад с участием его бывшей девушки, чье имя он называть не стал.

Он добавил, что не стыдится своего увлечения, добавив, что ему нравится БДСМ. Впрочем, утечку видео в сеть Вайнер назвал "пренебрежением доверием".

Также он предложил избирателям голосовать руководствуясь профессиональными качествами кандидата, а не его личными увлечениями.

Осторожно, видео 18+!

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