В США женщина нашла письмо в бутылке 95-летней давности и исполнила волю отправителя (фото)

В США, в штате Мичиган, капитаном прогулочного судна на реке Чебойган Дженнифер Доукер, нашла письмо в бутылке 95-летней давности.

Об этом сообщил CNN travel.

Женщина, занималась уборкой судна, когда заметила что-то блестящее в воде. Она решила пригнуть в реку и достала со дна старую бутылку с посланием внутри.

Письмо было датировано ноябрем 1926 года.

"Пусть человек, нашедший это письмо, вернет его Джорджу Морроу из города Чебойган, штат Мичиган, и сообщит, где оно было найдено", — говорилось в письме.

В свою очередь женщина рассказала об этом в Фейсбуке 19 июня, и уже на следующий день ей написала дочь отправителя Мишель Примоу.

Женщина узнала почерк отца и сообщила, что в ноябре 1926 годе ему как раз исполнилось 18 лет.

"Это наверняка был он. Бросить в реку письмо в бутылке - это было в его стиле", — рассказала женщина.

Напомним, что 23 июня основателя компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме.