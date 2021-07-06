В США установлен новый мировой рекорд по поеданию хот-догов: озвучены шокирующие цифры (фото)

76 хот-догов за 10 минут - Джой Честнат установил новый мировой рекорд, побив свой собственный. Это произошло во время мирового конкурса по поеданию хот-догов от сети ресторанов фаст-фуда Nathan’s.

Об этом сообщает CNN.

Прошлый рекорд Честнат установил в 2020 году съев 75 хот-догов. Среди женщин первенство получила Мишель Леско. Она успела съесть 30 и ¾ изделия. В общем зачете это 9 позиция. Мировой рекорд среди женщин принадлежит Мико Судо. В 2020 она съела 48,5 хот-дога. В этом году она пропустила соревнования из-за беременности.

Конкурс официально проводят с 1972 года в День Независимости США 4 июля. Традиционно он проходит на набережной Кони-Айленд в Нью-Йорке.

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