Илон Маск продал всю недвижимость и живёт в доме за $50 тысяч: как выглядит его жилище

Илон Маск может быть одним из самых богатых людей в мире, но он не живет на широкую ногу.

Статья на сайте “New York Post” приоткрывает тайну этой стороны жизни всемирно известной личности. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

После продажи большей части своего портфеля недвижимости в прошлом году и выставления на продажу своей последней собственности в начале этого месяца, чтобы сосредоточиться на своей миссии на Марс, генеральный директор "Tesla" и "SpaceX" воспринимает фразу "Живите скромнее" буквально.

Маск, которому в июне исполнилось 50 лет, сообщил в твиттере, что сейчас он живет в скромном доме на стартовой площадке в Бока-Чика, штат Техас.

"Мое основное место жительства - это дом буквально за $50 тыс в Бока-Чика/Старбейз, который я арендую у "SpaceX". Хотя, мне кажется, это довольно круто", - писал он в начале июня.

Ходят слухи, что предприниматель, которого назвали самым богатым человеком в мире в этом году, живет в модульном доме площадью 375 кв футов (примерно 35 м2 – прим.ред.), произведенном компанией "Boxabl", который стоит ровно 50 тыс долларов. Об этом сообщается в блоге поклонников Маска.

В крошечных домах есть самое необходимое: гостиная, ванной, спальня и кухня - все из сворачиваемого блока.

Маск не сразу ответил на просьбу о комментарии. Соучредитель компании Галиано Тирамани не смог подтвердить изданию "New York Post", живет ли Маск в доме от компании "Boxabl", но позволил заглянуть внутрь их типичного дома.

Новаторская компания из Лас-Вегаса, основанная Галиано и его отцом Паоло Тирамани в 2017 году, производит компактные дома, которые можно доставить куда угодно.

"Паоло построил модульный дом еще в Коннектикуте, решил все проблемы с доставкой негабаритных грузов и придумал складное решение", - рассказал Галиано корреспонденту "New York Post". "После этого мы продолжали работать над этим, и дела шли все лучше и лучше. Когда мы начали экспериментировать с новыми методами производства и строительными материалами, стало ясно, что у этого продукта огромный потенциал".

Первая модель стартапа строительных технологий называется "Casita", но они уже создали другие проекты, подходящие для разных семей и отвечающие индивидуальным потребностям.

"Все не заканчивается на "Casita", - сказал Галиано. "У нас есть планы для различных модульных комнат, которые складываются и соединяются, и из них можно построить таким образом любое здание".

У компании по производству крошечных домов есть еще большие планы.

"Цель компании - массовое производство жилья в таком масштабе и по ценам, которых раньше никогда не было", - добавил Галиано. "Мы хотим сделать жилье намного более доступным для всего мира".

Когда его спросили, что он думает о Маске, живущем в его творении, Галиано сказал, что не может комментировать этот вопрос.

Но, похоже, что все же у компании "Boxabl" есть резиденции на территории Старбейз в Техасе.

Маск начал избавляться от своего портфеля недвижимости прошлым летом после того, как сообщил, что откажется от всех материальных активов, чтобы сосредоточиться на своей миссии на Марс.

"Я продаю почти все материальное имущество. У меня не будет дома", - написал он в Твиттере в мае 2020 года.