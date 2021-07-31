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В Пенсильвании бушевал двойной торнадо - есть пострадавшие (видео)

В Пенсильвании бушевал двойной торнадо - есть пострадавшие (видео)
00:31 Сб, 31 Июль 2021 Телеграф Bucks County Courier Times

Сразу два разрушительных торнадо пронеслись в четверг по штату Пенсильвания в США. Более восьми тысяч человек остались без света. 

Об этом сообщает Reuters.

Пострадал округ Бакс. Первое торнадо обрушило крышу автосалона в городке Бенсалем. Второе бушевало в Солбери.

Предварительно пострадали пять человек в Бенсалеме, но точное количество раненых в штате чиновники не готовы назвать - продолжается ликвидация последствий стихии. 

Торнадо принесло с собой проливные дожди. В Пенсильвании и Нью-Джерси выпустили предупреждения о наводнениях, часть дорог затопило.  За несколько часов 29 июля в штате Пенсильвания выпали от 2.5 до 5 см осадков. Метеорологи просят автомобилистов не выезжать на трассы. 

Торнадо бушевали в общей сложности 80 минут. Он повредил несколько домов, перевернул автомобили и вырвал с корнем огромные деревья. 

 Ранее "Телеграф" сообщал, что в Турции продолжаются масштабные лесные пожары. Туристы вынужденны спать на пляже. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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США, Пенсильвания, Торнадо.
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