В Пенсильвании бушевал двойной торнадо - есть пострадавшие (видео)

Сразу два разрушительных торнадо пронеслись в четверг по штату Пенсильвания в США. Более восьми тысяч человек остались без света.

Об этом сообщает Reuters.

Пострадал округ Бакс. Первое торнадо обрушило крышу автосалона в городке Бенсалем. Второе бушевало в Солбери.

Предварительно пострадали пять человек в Бенсалеме, но точное количество раненых в штате чиновники не готовы назвать - продолжается ликвидация последствий стихии.

Торнадо принесло с собой проливные дожди. В Пенсильвании и Нью-Джерси выпустили предупреждения о наводнениях, часть дорог затопило. За несколько часов 29 июля в штате Пенсильвания выпали от 2.5 до 5 см осадков. Метеорологи просят автомобилистов не выезжать на трассы.

Торнадо бушевали в общей сложности 80 минут. Он повредил несколько домов, перевернул автомобили и вырвал с корнем огромные деревья.

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