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В США поймали карася с человеческими зубами (фото)

В США поймали карася с человеческими зубами (фото)
19:35 Сегодня Телеграф Фейсбук

В США в штате Северная Каролина рыбак поймал кейпкодского карася с человеческими зубами.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает "BBC".

Необычное существо поймал местный любитель рыбалки Натан Мартин. Кейпкодского карася называют еще овчаркой, рыбой-каторжником, а также рыбой с овечьей головой.

Карась с человеческими зубами

По словам рыбака, он давно хотел поймать овчарку, ведь знал, что это возможно, но не ожидал, что в пасти существа будет настолько много зубов.

"Это была замечательная рыбалка. И я с нетерпением жду, когда можно будет съесть моё вкусное достижение", -  рассказывает мужчина.

На днях, 3 августа, пользователь Facebook Пирс Дженнетт, который, очевидно, присутствовал во время вылова карася, опубликовал с ним фото в соцсети.

Карась с человеческими зубамиКарась с человеческими зубами

"Отсюда берутся протезы?" - пошутил один пользователь.

"У этой рыбы лучше зубы, чем у меня", - написал другой.

О карасе известно, что он живет в водах Северной Америки, от полуострова Кейп-Код и штата Массачусетс до Флориды и от Мексиканского залива до Бразилии.

Обычно эти существа живут у причалов, зарослей, камней и пирсов.

Как сообщает СМИ, они могут вырастать до 91 см в длину и весить до 9,6 кг.

Взрослая рыба имеет в передней части челюсти четко очерченные резцы. Коренные зубы также растут в три ряда на верхней челюсти и в два ряда на нижней. 

Также карась имеет мощные измельчители в задней части челюсти, которые помогают дробить панцири добычи.

Ранее "Телеграф" показывал фото самых страшных созданий, живущих под водой.

Напоминаем, как в сентябре прошлого года необычная рыба посетила пляж возле Одессы.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

США, Рыба, Морские существа, Кейпкодский карась.
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