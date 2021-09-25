Французские бренды Saint Lauren и Brioni отказались от меха

Большинство брендов компании Kering уже давно не продают вещи с мехом.

Французские бренды Saint Laurent и Brioni в 2022 году прекратят производить и выставлять на продажу вещи из меха.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает "BBC".

Соответствующее решение приняли в компании Kering, которая и является владельцем популярного бренда.

Стоит отметить, что ряд брендов этой компании уже давно прекратил выпускать вещи с натуральным мехом. В их число входит Gucci (с 2017 года), Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. По словам исполнительного директора Kering Франсуа-Анри Пино, с течением времени взгляды клиентов меняются и брендам нужно это учитывать.

Saint Laurent перестанет продавать меховые вещи в начале 2022 года, а Brionі в конце.

Особенно довольны принятым решением работники зоозащитной организации "Люди за этичное обращение с животными", которые поддержали инициативу.

"Никто из сердцем не будет носить мех. Ни один дизайнер с умом не коснется. Любой дом моды, который все еще продает его в 2021 году, — это стыд", — говорят защитники животных. Также они призвали отказаться от меха другой популярный бренд, который этого решения еще не принял — Louis Vuitton.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Пекине (Китай) на показе мод представили костюмы для врачей и пациентов.