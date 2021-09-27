То, чего ждали все: дизайнер вводит в моду носки с дыркой (фото)
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В сети оценили новый тренд японского дизайнера Такаюки Фукудзава
Модные эксперты по всей планете продолжают предлагать миру более экологичные и экономные методы производства одежды, а также более продолжительную эксплуатацию модных новинок.
Так, японский дизайнер Такаюки Фукудзава представил концепцию носков, главная особенность которых — наличие дыры для большого пальца.
"Наконец-то", — отписал блогер Артем Дерягин на своей странице в Twitter, прикрепив к твиту фото трендовых носочков с дыркой.
Стоить отметить, что такие носки распределяют нагрузку около большого пальца и ногтя, тем самым продлевая срок их службы.
"Когда опережаешь тренды", "В смысле решил ввести (моду)? А кто ее выводил?", "Ну хоть кто-то додумался", — пишут в комментариях к фото.
Ранее "Телеграф" писал, что такие бренды как Saint Lauren и Brioni прекратят изготавливать одежду из натурального меха.
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