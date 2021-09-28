Без свитеров и кардиганов крупной вязки: тренды осеннего гардероба для девушек plus size

Андре Тан рассказал о трендах и тенденциях в осенней верхней одежде в 2021 году для девушек plus size.

Украинский модельер Андре Тан, который ранее назвал тренды сезона осень-зима 2021-2022, рассказал, что будет модно носить осенью 2021 девушкам с пышными формами.

Модными советами дизайнер поделился на своей странице в Инстаграм.

Тренды осеннего гардероба для девушек plus size:

Маст-хэв не то чтобы осени, а в общем любого сезона — брючный костюм. Однако, главное соблюдать несколько простых правил при его выборе: на пышных девушках будут смотреться прямые модели (брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой), а пиджак должен быть структурный, хорошо держащий форму.

Брючный костюм - маст-хэв на все времена

Не стоит останавливать свой выбор на свитерах и кардиганах крупной вязки. Лаконичный трикотаж без лишнего декора — отличная база для осеннего гардероба.

Никаких свитеров этой осенью

Юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем будут смотреться очень стильно.

Выбирайте юбки и платья из плотных тканей

Из верхней одежды — тренч, длиной ниже середины икры и с поясом, который подчеркнет талию и создаст силуэт. Не стоит выбирать модели "кокон", гипер-оверсайзные, чересчур дутые или, наоборот, куцые обтягивающие варианты.

В выборе пальто нет каких-то жёстких ограничений

Обувь. Верх ботильонов и сапог не должен заканчивался на самом широком месте ваших ног. Чтобы визуально уменьшить ногу лучше выбирать модели с широким голенищем или свободным верхом.

Стилные варианты обуви на осень для девушек plus size

Разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки, шляпы и шапки.

Не бойтесь экпериментировать

Ранее, "Телеграф" писал, что Андре Тан рассказал о том, какие вещи просто убьют ваш стиль этой осенью.