7 способов сделать фигуру стройной с помощью одежды

Нужный элемент одежды поможет вам выглядеть худее

О модном образе мечтает каждая женщина. Но подобрать одежду, которая идеально подчеркивала бы достоинства фигуры и скрывала ее недостатки, бывает сложнее именно представительницам пышных форм: скрыть выпячивающие бока и живот хочется всегда. О том, как приодеться в осеннем сезоне женщинам plus size — читайте здесь.

Стилист Татьяна Базлова перечислила в Инстаграме несколько модных приемов, которые способны сделать ваш образ более стройным.

Высокая талия на юбке и брюках

Уровень посадки поясных изделий по талии — это фактически то место, откуда визуально начинаются ноги. Поэтому, располагая талию выше, ноги кажутся длиннее и происходит эффект вытягивания — стройности.

Высокая талия

Делаем шею длиннее, вытягиваем и "худим" портретную зону: длинные тонкие колье, V-образный вырез, вертикальные контрастные полоски, любые вставки, вертикальный принт в топах.

V-образный вырез

Монохром

Чем ближе оттенки топа и низа, тем стройнее выглядит фигура. Монохром = цветовая вертикаль = иллюзия сужения. В монохроме можно располагать и разные близкие оттенки в рамках одного цвета.

Монохром

Вертикали

Имеется ввиду любая визуальная вертикаль — полоска, лампасы на рукавах или брюках, контрастный ряд пуговиц, стрелки.

Вертикальные линии

Длина макси и миди с правильной стилизацией: длинные прямые и широкие брюки, почти в пол, юбки полной длины также образуют визуальную вертикаль и стройнят.

Длины миди и макси

Не застегивайте блейзер/жакет/пиджак на пуговицы

Он не для этого придуман (можно застегнуть, только если наверх надевается ремень). Во-первых, стильно смотрится, во-вторых - опять же стройнит.

Второй слой нараспах

Бахрома

Модели силуэтного кроя с бахромой отлично стройнят.

Бахрома

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