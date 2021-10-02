Укр

7 способов сделать фигуру стройной с помощью одежды

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Как сделать фигуру стройнее - советы Новость обновлена 02 октября 2021, 12:57
Как сделать фигуру стройнее - советы

Нужный элемент одежды поможет вам выглядеть худее

О модном образе мечтает каждая женщина. Но подобрать одежду, которая идеально подчеркивала бы достоинства фигуры и скрывала ее недостатки, бывает сложнее именно представительницам пышных форм: скрыть выпячивающие бока и живот хочется всегда. О том, как приодеться в осеннем сезоне женщинам plus size — читайте здесь.

Стилист Татьяна Базлова перечислила в Инстаграме несколько модных приемов, которые способны сделать ваш образ более стройным.

  • Высокая талия на юбке и брюках

Уровень посадки поясных изделий по талии — это фактически то место, откуда визуально начинаются ноги. Поэтому, располагая талию выше, ноги кажутся длиннее и происходит эффект вытягивания — стройности.

Высокая талия
Высокая талия
  • Делаем шею длиннее, вытягиваем и "худим" портретную зону: длинные тонкие колье, V-образный вырез, вертикальные контрастные полоски, любые вставки, вертикальный принт в топах.
V-образный вырез
V-образный вырез
  • Монохром

Чем ближе оттенки топа и низа, тем стройнее выглядит фигура. Монохром = цветовая вертикаль = иллюзия сужения. В монохроме можно располагать и разные близкие оттенки в рамках одного цвета.

Монохром
Монохром
  • Вертикали

Имеется ввиду любая визуальная вертикаль — полоска, лампасы на рукавах или брюках, контрастный ряд пуговиц, стрелки.

Вертикальные линии
Вертикальные линии
  • Длина макси и миди с правильной стилизацией: длинные прямые и широкие брюки, почти в пол, юбки полной длины также образуют визуальную вертикаль и стройнят.
Длины миди и макси
Длины миди и макси
  • Не застегивайте блейзер/жакет/пиджак на пуговицы

Он не для этого придуман (можно застегнуть, только если наверх надевается ремень). Во-первых, стильно смотрится, во-вторых - опять же стройнит.

Второй слой нараспах
Второй слой нараспах
  • Бахрома

Модели силуэтного кроя с бахромой отлично стройнят.

Бахрома
Бахрома

Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какими будут тренды в одежде осенью 2021 года.

Теги:
#Мода #Тренды #Мода 2021
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