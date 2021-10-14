Заниженная талия, бахрома и платформы: Андре Тан раскрыл главные тенденции сезона весна-лето 2022

Андре Тан рассказал, что модницам стоит прикупить на весну и лето.

"Все новое — это хорошо забытое старое" — видимо по этому принципу мировые дизайнеры решили строить свои коллекции. То, что модельеры предлагают носить модницам в новом сезоне весна-лето 2022, очень напоминает моду 2000-х.

Украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Инстаграм коротко подытожил новые модные тенденции и рассказал все, что нужно знать о Неделях моды весна-лето 2022.

Нью-Йорк

На подиумах можно было увидели то, чего так давно ждали: яркие цвета, смелые разрезы, много бахромы и безупречные вечерние платья.

Заниженная талия из нулевых — один из главных хитов года

Первыми тенденции для будущего сезона представили дизайнеры в Нью-Йорке.

Лондон

В новом сезоне дизайнеры из Лондона советуют нам не скромничать и быть в центре внимания. Если цветовая палитра — то самая яркая, а лучше — слепящая неоновая. Если прозрачное платье-сетка — то поверх белья.

Не обошлось и без смелых аксессуаров — красочных колготок и кружевных чулок

Милан

Итальянские дизайнеры настроены на романтику, свидания и вечеринки: в новом сезоне нас ждут босоножки на платформах, кричащие анималистичные принты, возвращение нулевых и нежно-розовые оттенки.

Итальянские дизайнеры также прогнозируют возвращение моды нулевых

Что представили италянские дизайнеры на Неделе моды весна-лето 2022

Париж

Дизайнеры представили разнообразие вечерних нарядов, безумные аксессуары на каждый день и (на удивление) провозгласили одним из ключевых трендов офисный стиль.

Смело носите платья-футляры, юбки в складку, деловые пиджаки и костюмы по любому поводу

Что представили французские дизайнеры на Неделе моды весна-лето 2022

Ранее, "Телеграф" писал, что Андре Тан рассказал о том, какие вещи просто убьют ваш стиль этой осенью.