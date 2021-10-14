Заниженная талия, бахрома и платформы: Андре Тан раскрыл главные тенденции сезона весна-лето 2022
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Андре Тан рассказал, что модницам стоит прикупить на весну и лето.
"Все новое — это хорошо забытое старое" — видимо по этому принципу мировые дизайнеры решили строить свои коллекции. То, что модельеры предлагают носить модницам в новом сезоне весна-лето 2022, очень напоминает моду 2000-х.
Украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Инстаграм коротко подытожил новые модные тенденции и рассказал все, что нужно знать о Неделях моды весна-лето 2022.
- Нью-Йорк
На подиумах можно было увидели то, чего так давно ждали: яркие цвета, смелые разрезы, много бахромы и безупречные вечерние платья.
- Лондон
В новом сезоне дизайнеры из Лондона советуют нам не скромничать и быть в центре внимания. Если цветовая палитра — то самая яркая, а лучше — слепящая неоновая. Если прозрачное платье-сетка — то поверх белья.
- Милан
Итальянские дизайнеры настроены на романтику, свидания и вечеринки: в новом сезоне нас ждут босоножки на платформах, кричащие анималистичные принты, возвращение нулевых и нежно-розовые оттенки.
- Париж
Дизайнеры представили разнообразие вечерних нарядов, безумные аксессуары на каждый день и (на удивление) провозгласили одним из ключевых трендов офисный стиль.
Ранее, "Телеграф" писал, что Андре Тан рассказал о том, какие вещи просто убьют ваш стиль этой осенью.