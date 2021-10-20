Костюмы из "Игры в кальмара" и "Черной вдовы": самые трендовые идеи образов на Хэллоуин

"Конфеты или смерть", — фраза, которая символизирует приход Хэллоуина.

Современный международный праздник Хэллоуин (Halloween, All Hallowsʼ Eve или All Saintsʼ Eve) ежегодно отмечается 31 октября. Этот праздник очень популярен в Соединенных Штатах, Великобритании, Ирландии и ряде других стран. В Украине его отмечают не так масштабно, но с каждым годом все больше людей раскрашивают лицо, надевают причудливо-страшные костюмы и просто веселятся в этот день.

К Хэллоуину осталось несколько дней, поэтому, если вы также хотите развлечься, время выбирать праздничные костюмы.

"Телеграф" подготовил подборку самых ярких образов на Хэллоуин. Смотрите фото и выбирайте тот образ, который подойдет вам больше всего!

Косплей из фильмов и сериалов на Хэллоуин

В последние годы очень популярными образами на праздник стали косплеи на различных популярных героев из кинофильмов, мультфильмов, сказок и комиксов.

Стервелла Де Виль — главная героиня диснеевского фильма Cruella с Эммой Стоун, который вышел в 2021 году. Премьера в Украине состоялась 27 мая.

Образ будет актуальным ближайшие годы

Образы из южнокорейского сериала "Игра в кальмара"

Самым популярным образом в 2021 году во время Хэллоуина будут персонажи сериала "Игра в кальмара" от Netflix. Напомним, что после успеха проекта продажи белых слипонов, в которых расхаживают главные герои сериала, от компании Vans выросли на 7800%. Также спрос вырос и на зеленые костюмы участников и красные костюмы надзирателей.

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Кэсси в фильме "Девушка, подающая надежды"

Актриса Кэри Маллиган, воплотившая роль Кэсси Томас — 30-летней женщины, которая, притворяясь пьяной и беспомощной, дает жесткие отпор мужчинам, пытающихся воспользоваться ее слабостью.

Главная героиня в образе медсестры с разноцветным волосами отлично подойдет для хэллоуинской вечеринки.

Достаточно приобрести белый халат и соответствующий парик

Тед из "Теда Лассо"

Во время Хэллоуина можно преобразиться в харизматичного и веселого тренера команды "Ричмонд" Теда Лассо, которого сыграл актер Джейсон Судейкис.

Темно-синий спортивный костюм и фирменные усы - чем не образ на Хэллоуин

Читайте также: Категория Lifestyle Хэллоуин 2021: какого числа отмечается, история праздника и интересные традиции Название праздника появилось в XVI веке, и произошло оно от шотландских слов "All Hallows’ Eve".

Костюм новой Черной вдовы из Marvel

25-летняя актриса Флоренс Пью, сыгравшая новую Черную вдову Елену Белову, возмущена тем, что на Хэллоуин белого костюма с черным жилетом ее героини в магазинах попросту нет. Недавно девушка прошлась по магазинам и увидела, что там уже продаются костюмы ее коллег по фильму.

"Что за… Судя по всему, Елена не прошла. Ребята. Я буквально говорю о карманах почти в каждой сцене. Хэллоуин — много бесплатных сладостей. Напоминаю, в жилете "много удобных карманов", — написала Флоренс в Инстаграме. А и правда, удобный костюм же?

Классический образ на Хелловін

Несмотря на то, что Хэллоуин — это ночь ведьм и нечистых, классическими костюмами для празднования будут образы ведьмы, зомби, куклы Анабель, кровавой Мэри, привидения, убийцы или жертвы.

Не стоит забывать о классике в этом году

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