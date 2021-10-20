Костюмы из "Игры в кальмара" и "Черной вдовы": самые трендовые идеи образов на Хэллоуин
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"Конфеты или смерть", — фраза, которая символизирует приход Хэллоуина.
Современный международный праздник Хэллоуин (Halloween, All Hallowsʼ Eve или All Saintsʼ Eve) ежегодно отмечается 31 октября. Этот праздник очень популярен в Соединенных Штатах, Великобритании, Ирландии и ряде других стран. В Украине его отмечают не так масштабно, но с каждым годом все больше людей раскрашивают лицо, надевают причудливо-страшные костюмы и просто веселятся в этот день.
К Хэллоуину осталось несколько дней, поэтому, если вы также хотите развлечься, время выбирать праздничные костюмы.
"Телеграф" подготовил подборку самых ярких образов на Хэллоуин. Смотрите фото и выбирайте тот образ, который подойдет вам больше всего!
Косплей из фильмов и сериалов на Хэллоуин
В последние годы очень популярными образами на праздник стали косплеи на различных популярных героев из кинофильмов, мультфильмов, сказок и комиксов.
Стервелла Де Виль — главная героиня диснеевского фильма Cruella с Эммой Стоун, который вышел в 2021 году. Премьера в Украине состоялась 27 мая.
Образы из южнокорейского сериала "Игра в кальмара"
Самым популярным образом в 2021 году во время Хэллоуина будут персонажи сериала "Игра в кальмара" от Netflix. Напомним, что после успеха проекта продажи белых слипонов, в которых расхаживают главные герои сериала, от компании Vans выросли на 7800%. Также спрос вырос и на зеленые костюмы участников и красные костюмы надзирателей.
Кэсси в фильме "Девушка, подающая надежды"
Актриса Кэри Маллиган, воплотившая роль Кэсси Томас — 30-летней женщины, которая, притворяясь пьяной и беспомощной, дает жесткие отпор мужчинам, пытающихся воспользоваться ее слабостью.
Главная героиня в образе медсестры с разноцветным волосами отлично подойдет для хэллоуинской вечеринки.
Тед из "Теда Лассо"
Во время Хэллоуина можно преобразиться в харизматичного и веселого тренера команды "Ричмонд" Теда Лассо, которого сыграл актер Джейсон Судейкис.
Костюм новой Черной вдовы из Marvel
25-летняя актриса Флоренс Пью, сыгравшая новую Черную вдову Елену Белову, возмущена тем, что на Хэллоуин белого костюма с черным жилетом ее героини в магазинах попросту нет. Недавно девушка прошлась по магазинам и увидела, что там уже продаются костюмы ее коллег по фильму.
"Что за… Судя по всему, Елена не прошла. Ребята. Я буквально говорю о карманах почти в каждой сцене. Хэллоуин — много бесплатных сладостей. Напоминаю, в жилете "много удобных карманов", — написала Флоренс в Инстаграме. А и правда, удобный костюм же?
Классический образ на Хелловін
Несмотря на то, что Хэллоуин — это ночь ведьм и нечистых, классическими костюмами для празднования будут образы ведьмы, зомби, куклы Анабель, кровавой Мэри, привидения, убийцы или жертвы.
Ранее "Телеграф" писал, как красиво украсить свой дом на Хэллоуин и сделать тематические поделки своими руками, а также, как правильно сделать фонарь из тыквы.
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