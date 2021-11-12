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Никакой "хищной" раскраски: в чем встречать год Черного Водяного Тигра-2022 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В чем и в каком цвете встречать Новый 2022 год Тигра следует подумать заранее Новость обновлена 12 ноября 2021, 10:07
В чем и в каком цвете встречать Новый 2022 год Тигра следует подумать заранее

Чтобы заслужить благосклонность Тигра, следует отдать предпочтение синему и серому цветам

Согласно восточному календарю, в 2022 году покровителем станет Черный (Голубой) Водяной Тигр. Правильно подобранные платья способны привлечь благополучие, удачу и приятные сюрпризы в следующем году. Черный Водяной Тигр придет на смену Металлическому Быку.

Наступающий 2022 год Черного (Голубого) Водяного Тигра будет проходить под покровительством двух стихий: дерева и воды. Эти стихии дополняют друг друга и обеспечивают позитивным настроем всех знаков Зодиака.

Следует помнить, что Тигр — животное строптивое и своевольное, отличается строгим нравом и повышенными требованиями к окружающим. Чтобы заручиться его поддержкой, стоит уделить особое внимание своему новогоднему образу, пишет "Коліжанка".

К актуальной "новогодней" цветовой палитре, по вкусу Тигра, относятся:

  • цвета стихии воды: аквамарин, бирюзовый, голубой, изумрудный, голубовато-зеленый;
  • черные и темно-синие оттенки;
  • все оттенки зеленого (указывают на дерево, символ наступающего года);
  • все оттенки коричневого: бежевый, песочный, золотистый;
  • серебристые оттенки.
Насыщенный синий прекрасно подойдет для встречи Нового года-2022
Насыщенный синий прекрасно подойдет для встречи Нового года-2022

Отлично разбавит палитру белый и серый цвет, а вот от "хищных", ядовитых и неоновых оттенков следует отказаться. Тигр не любит пафос и помпезность.

При выборе новогоднего образа следует предпочесть натуральные ткани. По возможности, нарядитесь на Новый год-2022 в такие ткани, как шелк, хлопок, кружево, кашемир, атлас или бархат. Категорически запрещены мех и кожа.

От ядовитых цветов стоит отказаться, чтобы не разгневать Водяного Тигра
От ядовитых цветов стоит отказаться, чтобы не разгневать Водяного Тигра

Мужчинам важно не перегружать образ лишними элементами. Цветовая палитра должна включать насыщенные благородные оттенки: черный, пепельный, синий, коричневый, темно серый или темно-бежевый.

Мужчинам следует выбрать более благородные цвета
Мужчинам следует выбрать более благородные цвета

Ранее "Телеграф" писал, представителям каким знакам Зодиака подфартит в год Черного Водяного Тигра-2022.

Теги:
#Стиль #Мода 2022 #Год Черного Водяного Тигра
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