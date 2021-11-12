Никакой "хищной" раскраски: в чем встречать год Черного Водяного Тигра-2022 (фото)

Чтобы заслужить благосклонность Тигра, следует отдать предпочтение синему и серому цветам

Согласно восточному календарю, в 2022 году покровителем станет Черный (Голубой) Водяной Тигр. Правильно подобранные платья способны привлечь благополучие, удачу и приятные сюрпризы в следующем году. Черный Водяной Тигр придет на смену Металлическому Быку.

Наступающий 2022 год Черного (Голубого) Водяного Тигра будет проходить под покровительством двух стихий: дерева и воды. Эти стихии дополняют друг друга и обеспечивают позитивным настроем всех знаков Зодиака.

Следует помнить, что Тигр — животное строптивое и своевольное, отличается строгим нравом и повышенными требованиями к окружающим. Чтобы заручиться его поддержкой, стоит уделить особое внимание своему новогоднему образу, пишет "Коліжанка".

К актуальной "новогодней" цветовой палитре, по вкусу Тигра, относятся:

цвета стихии воды: аквамарин, бирюзовый, голубой, изумрудный, голубовато-зеленый;

черные и темно-синие оттенки;

все оттенки зеленого (указывают на дерево, символ наступающего года);

все оттенки коричневого: бежевый, песочный, золотистый;

серебристые оттенки.

Насыщенный синий прекрасно подойдет для встречи Нового года-2022

Отлично разбавит палитру белый и серый цвет, а вот от "хищных", ядовитых и неоновых оттенков следует отказаться. Тигр не любит пафос и помпезность.

При выборе новогоднего образа следует предпочесть натуральные ткани. По возможности, нарядитесь на Новый год-2022 в такие ткани, как шелк, хлопок, кружево, кашемир, атлас или бархат. Категорически запрещены мех и кожа.

От ядовитых цветов стоит отказаться, чтобы не разгневать Водяного Тигра

Мужчинам важно не перегружать образ лишними элементами. Цветовая палитра должна включать насыщенные благородные оттенки: черный, пепельный, синий, коричневый, темно серый или темно-бежевый.

Мужчинам следует выбрать более благородные цвета

Ранее "Телеграф" писал, представителям каким знакам Зодиака подфартит в год Черного Водяного Тигра-2022.