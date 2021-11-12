Укр

Маникюрные тренды на осень-зиму 2021-2022: интересные идеи дизайна с фото

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
40
Красивый маникюр придаст уверенности каждой женщине Новость обновлена 12 ноября 2021, 16:26
Красивый маникюр придаст уверенности каждой женщине

Современные женщины маникюру уделяют не меньше внимания, чем одежде или обуви, ведь нередко он может стать изюминкой образа или эффектно его дополнить.

Обычно для осеннего маникюра используют теплые и благородные цвета, в тон к оттенкам природы. Но в этом сезоне спектр расширился, добавились новые оттенки, которые передают особенно сильную энергию и характер.

Специально для вас "Телеграф" подготовил подборку трендов маникюра осень-зима 2021-2022.

Однотонное покрытие

Среди абсолютных трендов осень-зима 2021-2022 – зеленый цвет. Его оттенки до сих пор преобладают в палитре нейл-арта. Тренд на этот цвет положил начало известный бренд Bottega Veneta. Выразные оттенки оливкового, травянистого, горчичного, изумрудного и темно-зеленого не только привлекают внимание, но и четко подчеркивают чувство стиля.

Яркий зеленый маникюр сделает ваш образ интересным и стильным
Яркий зеленый маникюр сделает ваш образ интересным и стильным
Яркий трендовый цвет, который подчеркнет ваш образ
Яркий трендовый цвет, который подчеркнет ваш образ

Также среди однотонных покрытий актуальными стали фиолетовый, пурпурный, коралловый, желтый, синий и его оттенки. Более праздничный вид можно добавить с помощью гель-лакового конфетти или камней.

Неизменной популярностью осенне-зимнего нейл-арта пользуются матовые оттенки. Они отлично сочетаются с узорами и рисунками.

Матовый маникюр для елегантного наряда
Матовый маникюр для елегантного наряда

"Френч"

Традиционно, довольно популярен французский маникюр, но теперь в разных вариациях. Например, актуальным в сезоне осень-зима 2021-2022 будет "френч" на прозрачной основе, или же с тонкими, нежными и элегантными линиями.

Яркий французский маникюр может стать изюминкой образа
Яркий французский маникюр может стать изюминкой образа
Изысканный французский маникюр для совершенства образа
Изысканный французский маникюр для совершенства образа

"Negative space"

В этом сезоне в тренде также будет так называемый голый маникюр или, как еще его называют, «negative space». Его суть заключается в использовании прозрачного основания и небольших цветных вставок, или совсем без них. Такой маникюр довольно необычен, но он никогда не покажется скучным, поскольку в тенденциях мира естественность и натуральность.

Натуральный и стильный маникюр для любого события
Натуральный и стильный маникюр для любого события
Простой и нежный маникюр, который подойдет к любому бразу
Простой и нежный маникюр, который подойдет к любому бразу

Вязаный узор

Зимний маникюр немыслим без стильного вязаного узора, который довольно удачно сочетается с зимними рисунками. В таком нейл-арте преобладают нежные розовые, голубые и белые оттенки. Такой маникюр выглядит стильно и уютно.

Теплый и нежный маникюр на зимние праздники
Теплый и нежный маникюр на зимние праздники
Уютный зимний маникюр с вязаным узором
Уютный зимний маникюр с вязаным узором

Градиент

Градиент, или омбре, смело можно использовать в сезоне осень-зима 2021-2022. Он отлично смотрится как самостоятельно, так и в сочетании с другими техниками нейл-арта. Цветовая палитра здесь тоже неограничена: от ярких теплых до нежных и легких оттенков.

Яркий маникюр омбре для праздничного наряда
Яркий маникюр омбре для праздничного наряда
Невероятно красивый градиент для стильного браза
Невероятно красивый градиент для стильного браза

Ранее "Телеграф" писал, какая одежда будет в тренде осенью 2021.

Теги:
#Маникюр #Зимний маникюр #Осенний маникюр #Трендовый маникюр #маникюр 2022
В местных ТРЦ практически не интересуются у посетителей COVID-сертификатами
В регионах
Будто бы и нет "красной" зоны: как выглядят Черкассы после ужесточения карантина (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В местных ТРЦ практически не интересуются у посетителей COVID-сертификатами
Будто бы и нет "красной" зоны: как выглядят Черкассы после ужесточения карантина (фото)
Дата публикации
Категория
Елена Зеленская
Снайперы на крышах: что говорят в полиции и УГО о скандале с визитом Елены Зеленской во Львов
Дата публикации
Категория
Квартиры не подешевеют, несмотря на карантин
Рынок недвижимости в кризисе из-за карантина: как можно на этом заработать
Дата публикации
Категория
Главным заданием "Палыча" было выбивание признания из заключенных
Кто не сотрудничал, того пытали: главный палач "Изоляции" сделал признание на видео
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Внешнее управление или реальная помощь? Какую роль отыгрывают США в жизни Украины