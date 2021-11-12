Маникюрные тренды на осень-зиму 2021-2022: интересные идеи дизайна с фото

Современные женщины маникюру уделяют не меньше внимания, чем одежде или обуви, ведь нередко он может стать изюминкой образа или эффектно его дополнить.

Обычно для осеннего маникюра используют теплые и благородные цвета, в тон к оттенкам природы. Но в этом сезоне спектр расширился, добавились новые оттенки, которые передают особенно сильную энергию и характер.

Специально для вас "Телеграф" подготовил подборку трендов маникюра осень-зима 2021-2022.

Однотонное покрытие

Среди абсолютных трендов осень-зима 2021-2022 – зеленый цвет. Его оттенки до сих пор преобладают в палитре нейл-арта. Тренд на этот цвет положил начало известный бренд Bottega Veneta. Выразные оттенки оливкового, травянистого, горчичного, изумрудного и темно-зеленого не только привлекают внимание, но и четко подчеркивают чувство стиля.

Яркий зеленый маникюр сделает ваш образ интересным и стильным

Яркий трендовый цвет, который подчеркнет ваш образ

Также среди однотонных покрытий актуальными стали фиолетовый, пурпурный, коралловый, желтый, синий и его оттенки. Более праздничный вид можно добавить с помощью гель-лакового конфетти или камней.

Неизменной популярностью осенне-зимнего нейл-арта пользуются матовые оттенки. Они отлично сочетаются с узорами и рисунками.

Матовый маникюр для елегантного наряда

"Френч"

Традиционно, довольно популярен французский маникюр, но теперь в разных вариациях. Например, актуальным в сезоне осень-зима 2021-2022 будет "френч" на прозрачной основе, или же с тонкими, нежными и элегантными линиями.

Яркий французский маникюр может стать изюминкой образа

Изысканный французский маникюр для совершенства образа

"Negative space"

В этом сезоне в тренде также будет так называемый голый маникюр или, как еще его называют, «negative space». Его суть заключается в использовании прозрачного основания и небольших цветных вставок, или совсем без них. Такой маникюр довольно необычен, но он никогда не покажется скучным, поскольку в тенденциях мира естественность и натуральность.

Натуральный и стильный маникюр для любого события

Простой и нежный маникюр, который подойдет к любому бразу

Вязаный узор

Зимний маникюр немыслим без стильного вязаного узора, который довольно удачно сочетается с зимними рисунками. В таком нейл-арте преобладают нежные розовые, голубые и белые оттенки. Такой маникюр выглядит стильно и уютно.

Теплый и нежный маникюр на зимние праздники

Уютный зимний маникюр с вязаным узором

Градиент

Градиент, или омбре, смело можно использовать в сезоне осень-зима 2021-2022. Он отлично смотрится как самостоятельно, так и в сочетании с другими техниками нейл-арта. Цветовая палитра здесь тоже неограничена: от ярких теплых до нежных и легких оттенков.

Яркий маникюр омбре для праздничного наряда

Невероятно красивый градиент для стильного браза

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