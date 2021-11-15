Что такое японский маникюр и в чем секрет его популярности

Новый тип маникюра предполагает использование только натуральных продуктов

Одним из последних трендов для ногтей является японский маникюр. В Японии уход за руками и, особенно, за ногтями имеет важное значение, поэтому в моду вошел так называемый японский маникюр, который пришел на замену традиционному маникюру и состоит из ношения чистых и хорошо отполированных ногтей, но с системой, специфичной для каждого человека.

Об этом пишет Nail Care Zone.

В последние несколько лет на пике популярности был маникюр, при котором ногти были покрыты гель-лаком. Похоже, что этот вид маникюра уступает позиции японскому маникюру, тем более, во время его выполнения используются только натуральные материалы.

Что такое японский маникюр

Японки пользуются этим маникюром уже более 400 лет. Благодаря этому виду маникюра ногти получают необходимое питание, а также становятся очень блестящими.

Он состоит из втирания специальной пасты с витаминами и минералами на натуральное тело ногтя и нанесения сверху слоя пудры. Паста имеет характерный зеленый цвет и содержит вещества, которые питают и укрепляют ногти, придавая им неповторимый розовый жемчужный блеск. Это происходит благодаря витаминам А и Е, кремнезему Японского моря, пчелиной пыльце и кератину.

Перед нанесением пасты необходимо отполировать верхний слой каждого ногтя. Таким образом, паста проникнет в глубокий слой ногтевого тела. Чтобы сохранить его на месте, вотрите небольшое количество индивидуального порошка в ногти.

Полный секрет заключается в правильном растирании пасты и порошка: в одном и том же направлении и с использованием полировщиков из оленьей кожи; зеленый цвет используется для растирания пасты, а розовый используется для нанесения порошка. Во время этого вида маникюра металлические пилочки для ногтей не используются, а кутикулы не срезаются.

История японского маникюра

История гласит, что этим древним маникюром пользовались самые выдающиеся дворянские семьи Японии. Позже, благодаря его популярности, его стали делать обычные граждане, сделав его известным всему остальному миру.

Как выполняется японский маникюр

Этот тип техники может быть выполнен как на ногтях рук, так и ног. Его основная цель – восстановить свет и блеск ногтей, которые были потеряны из-за использования химических веществ или агрессивного медицинского лечения.

Реализация этого маникюра состоит в том, чтобы обработать ноготь чрезвычайно деликатным способом.

Первым делом во время выполнения такого маникюра мягкой пилочкой убирают длину ногтя. Затем кутикулу удаляют апельсиновой палочкой. После массируют каждый ноготь увлажняющим маслом, всегда используя натуральный продукт с нулевым содержанием химических веществ. Как только ноготь будет достаточно увлажнен, его полируют его замшей, чтобы предварительно растертый продукт проникал внутрь и обеспечивал гладкость и чистоту ваших ногтей.

После этого проводится расслабляющий массаж ваших рук, чтобы увлажнить кожу и завершить процедуру.

Эффект японского маникюра

Японский маникюр – это метод, который питает, укрепляет натуральные ногти и придает им здоровый розовый жемчужный блеск. Это связано с ингредиентами, которые содержит натуральная паста: витамины А и Е, кератин, пчелиная пыльца и кремнезем из Японского моря. Японский маникюр особенно рекомендуется для ломких, ломких и ломких ногтей.

Эффект от лечения виден сразу после процедуры. Чтобы его продлить, маникюр следует повторить 3 или 4 раза в течение трех недель.

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