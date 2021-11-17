Минимум вещей и максимум образов: как создать идеальный гардероб

Главные принципы создания капсульного гардероба.

“Мне нечего надеть!" — фраза, которую каждая девушка хоть раз, но говорила в своей жизни. Шкаф может просто быть забитый вещами, но цельных образов быть мало, от того и выходит, что надеть и нечего. Что же делать?

Отличный выход из такой ситуации — это создание капсульного гардероба, то есть такого, в котором все вещи сочетаются друг с другом, а одну можно легко заменить другой.

Известный украинский модельер Андре Тан на своей странице в Инстаграм рассказал об основных принципах создания такого гардероба и правилами ухода за ним.

Как создать идеальный гардероб

Важно понимать, что капсула (капсульный гардероб) не сможет соединить все сферы вашей жизни. Поэтому одним из важных принципов создания такого гардероба является расстановка приоритетов. Вы должны определить, какая сфера вашей жизни самая актуальная: деловая, спортивная или вечерняя, и подбирать вещи уже под нее.

Капсульный гардероб начинается с ядра, то есть с основной вещи, вокруг которой и будет все построено.

"Обычно это костюм или жакет с брюками. Если мы говорим про повседневную капсулу ー это может быть пуховик или ваши любимые джинсы" — отмечает дизайнер.

После определения с ядром капсулы нужно дополнить ее стильными базовыми вещами, желательно без лишнего декора.

Только уже имея прочную базу можно внедрять в капсулу трендовые и необычные элементы.

Чтобы все ваши образы были стильными, важно соблюдать правило одинаковой температуры. Это значит, что не стоит забывать о сочетании цветов: соблюдайте одну цветовую температуру.

"Не бойтесь экспериментировать" — советует Андре Тан, отмечая, что в свой капсульный гардероб можно и нужно добавлять модные аксессуары и украшения.

Не забывайте, что базовые вещи тоже имеют свойство устаревать, так что периодически обновляйте свой капсульный гардероб.

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