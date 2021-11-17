Вредные советы по уходу за волосами, которые многие ошибочно считают полезными

Важно пользоваться косметикой, которая подходит вашему типу волос

В современном мире одним из показателей того, что девушки и женщины следят за своим внешним видом, являются ухоженные волосы. Сейчас можно найти средства на любой запрос и кошелек, что позволит выглядеть ухоженной и красивой.

Правда, не ко всем советам стоит прислушиваться. Об этом пишет Ok-Magazine.

Некоторые рекомендации по уходу за волосами могут принести больше вреда, чем пользы.

Совет № 1. Чем чаще мыть голову, тем лучше

Мыть волосы каждый день не нужно. Тем более, этот процесс очень индивидуальный и зависит от особенностей кожи головы. Например, если у вас жирная кожа головы, то мыть волосы, возможно, необходимо ежедневно или через день. В то же время, обладательницам сухой кожи головы не рекомендовано мыть волосы чаще 2-3 раз в неделю.

Шампунь очищает не только загрязнения, но и смывает защитный слой, который вырабатывают сальные железы волосяных луковиц, что при частом мытье головы может пересушивать тонкие волосы. Оптимально мыть голову по мере загрязнения волос и не придерживаться каких-то расписаний.

Совет № 2. Если появилась перхоть, нужно срочно поменять шампунь

Перхоть может появиться вследствие неправильного несбалансированного питания, на фоне гормонального сбоя или после пережитого стресса. Чтобы избавиться от проблемы нужно разобраться в причинах. Шампунь является только средством профилактики перхоти и других проблем с волосами и кожей головы.

Совет № 3. Мыть голову лучше горячей водой

Многие могут ошибочно считать, что чем теплее вода, тем лучше получиться очистить волосы и кожу головы от загрязнений. На самом деле, если вода будет горячей, то она может обжигать и ослаблять волосы. Идеально мыть волосы теплой водой, а вот ополаскивать холодной – так они будут более гладкими и получат естественный блеск.

Совет № 4. Насухо вытирать волосы полотенцем

Мокрые волосы более хрупкие и уязвимые, чем сухие, и когда вы их начинаете активно тереть полотенцем, они могут ломаться. Лучше всего подсушивать волосы полотенцем, промакивающими движениями, после чего нанести термозащиту и питательное масло. Подсушенные волосы можно сушить феном, при этом использовать средний температурный режим.

Совет № 5. Делать массаж головы не обязательно

Массаж головы очень важен, особенно в холодное время года, когда сосуды сужаются и кожа недополучает необходимые элементы. Даже если вы несколько раз в неделю по несколько минут будете массировать кожу головы, то это поможет улучшить кровообращение и работу сальных желез.

Совет № 6. После каждого мытья волос необходимо использовать маску

На самом деле использовать маску не нужно после каждого мыться головы, достаточно это делать раз в неделю. Вместо этого стоит подобрать подходящий для вашего типа волос бальзам и использовать его. Кроме того, нужно помнить, что маски, бальзамы и кондиционеры важно наносить, избегая прикорневой зоны – таким образом вы утяжелите укладку и оставите волосы без объема о корня.

Напомним, "Телеграф" писал о том, когда в ноябре лучше стричь и окрашивать волосы.