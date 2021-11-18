Как выбрать идеальный бюстгальтер: основные правила

От того, насколько удачным будет выбор лифчика, зависит ваше здоровье

Многим знакомо выражение, что хорошее нижнее белье, как высшее образование – никто не видит, но самооценку поднимает. Чтобы на самом деле чувствовать себя комфортно и уверенно, необходимо правильно подобрать белье, а также правильно его носить.

Основные правила подбора бюстгальтера собрал Cosmopolitan.

Изучите грудь

Чтобы правильно подобрать бюстгальтер, в первую очередь необходимо оценить свою грудь. Это важно не только для того, чтобы правильно определить размер белья, но и для того, чтобы понять, какая форма лифчика будет сидеть на вас лучше всего. Если вы не правильно подберете лифчик, то он может навредить вашему здоровью – грудь не получит достаточной поддержки и будет вызывать боль в шее, спине и плечах.

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Функция бюстгальтера

Универсальных лифчиков не существует, поэтому важно определить, это будет белье на каждый день, для открытого платья или занятий спортом. Если вам нужно на каком-то мероприятии выглядеть красиво, то белье должно быть подобрано в соответствии с нарядом, а если это повседневный лифчик, то важно, чтобы он был в первую очередь комфортным.

Чашечки должны хорошо прилегать к груди

Главным показателем того, что бюстгальтер вам подходит, является то, как чашечки прилегают к груди. Важно, чтобы во время примерки они оставались гладкими. В случае, когда чашечки оттопыриваются или выглядят мятыми, то вероятно, вы прогадали с размером и взяли большой. А вот если грудь сильно пережимается, стоит взять размер больше.

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Бюстгальтер должен плотно прилегать к спине

Еще одним показателем того, насколько правильно вы подобрали размер лифчика, является то, насколько плотно он прилегает к спине. Задняя часть бюстгальтера должна держаться параллельно полу. Если вы чувствуете, что "спинка" поднялась, то, вероятно, белье велико на вас и стоит взять меньший размер.

Как должны сидеть бретели

Если вы правильно подобрали размер лифчика, то бретели не будут сползать с плеч или впиваться в тело – если что-то из этого будет происходить, то ваша грудь не получит необходимой поддержки.

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