7 самых распространенных ошибок, совершаемых при выборе трусов

Трусы являются неотъемлемой частью нашего гардероба и очень важно подобрать такие, которые не просто будут хорошо на вас смотреться, но и не будут сковывать ваши движения

Независимо от того, какая на вас одежда, неправильно подобранное белье может испортить ваш внешний вид, а также подарит ощущение дискомфорта. В то же время, даже если у вас не идеальная фигура, правильно подобранное белье может удачно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Важно не только придерживаться важных правил ношения трусов, но и уметь правильно их подбирать.

О том, какие ошибки мы чаще всего допускаем при покупке трусов и как их избежать, пишет The Sun.

1. Покупаете трусы на размер меньше

Существует мнение, что покупка белья на размер меньше заставит его сильнее утягивать все, чем вы недовольны, подтягивать фигуру и создавать более стройный силуэт.

Эксперт по нижнему белью Сьюзи Дженкинсон рассказала The Sun, что на самом деле белье только будет перетягивать тело, образовывая лишние выпуклости, при этом, вы будете некомфортно себя чувствовать.

Для того, чтобы ваша фигура на самом деле выглядела эффектно, необходимо покупать белье по размеру. Это правило касается как трусов, так и бюстгальтеров.

Читайте также: Категория Мода Зачем нужен кармашек на женских трусах: ответ удивит простотой Производители более дорогого белья пришивают кусочек со всех четырех сторон, а некоторые экономят, и оставляют один край не прошитым – кармашек

2. Не думаете, под какие вещи будете носить трусы

Когда вы покупаете трусы, которые планируете носить под облегающее платье, то стоит обратить внимание ка корректирующее белье с высокой посадкой. Таким образом, вы не будете создавать линий на средине бедра, которые предательски будут пробиваться из-под одежды.

3. Носите слишком много белья сразу

Иногда женщины в погоне за созданием соблазнительного образа стараются надеть на себя все, что, на их взгляд, позволит соблазнить мужчину. Например, собираясь на вечеринку, под платье надевают и красивые кружевные трусы, и поясок с подтяжками, которые фиксируют чулки. Возможно, в кино это все смотрится эффектно, но в жизни такое количество белья будет предательски проглядываться из-под одежды. Тем более, если вы наденете легкое красивое платье из тонкой ткани. В подобных ситуациях стоит отдать предпочтение классическому белью, которое вам по размеру.

4. Не думаете, когда будете носить трусы

Совсем скоро начнутся новогодние корпоративы, и каждая женщина во время отдыха с коллегами хочет, чтобы все восхищались ее фигурой. В погоне за красотой вы можете забыть о комфорте и вместо того, чтобы сражать всех своей красотой во время праздничной вечеринки, будете сидеть в уголке, потому что красивые, но неудобные трусы вам натирают и сковывают движения.

5. Не обращаете внимание на особенности своей фигуры

В мире не существует двух одинаковых женщин – каждая уникальная, со своими особенностями физиологии. Поэтому, покупая трусы, ориентируйтесь не на то, что модно в данный момент или красиво смотрится на модели в глянцевом журнале, а на то, насколько белье хорошо на вас сидит, подчеркивает ваши достоинства и скрывает недостатки.

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6. Выбираете трусы не правильного цвета

Одним из главных правил для трусов является то, что их не должно быть видно из-под одежды. Это касается не только их формы и размера, но и цвета. Универсальным считается белье бежевого цвета, которое не будет предательски просвечиваться ни под белыми тонкими штанами, ни под одеждой другого цвета.

7. Надеваете новое белье на важную встречу

Нет ничего хуже, когда вы надеваете новую вещь и вам в ней не комфортно. Это касается и нижнего белья. Если вы впервые надели трусы, когда идете на важную встречу и вам в них не комфортно, то это может стать причиной того, что вы не сможете быть уверенным в себе. Поэтому, стоит заранее примерять не только одежду, но и нижнее белье.

Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно выбирать бюстгальтер