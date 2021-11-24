"Разок схожу за молоком": Андре Тан назвал вещи, которые нужно срочно выбросить
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Эти вещи с легкостью можно назвать "убийцами стиля".
Каждая девочка хочет всегда быть красивой и выглядеть стильно. И одним из помощников в этом деле является гардероб. Желательно, чтобы вещи в нем были актуальными, модными и сочетались между собой. Очень повезло тем девушкам, у которых хорошо развито чувство стиля и вкуса, ведь они могут и сами справится в составлении своего гардероба, а вот тем, кому повезло немного меньше на помощь приходят дизайнеры и модельеры.
Известный украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Инстаграм периодически делится советами, которые помогут любой красавице создать свой идеальный гардероб.
И один из своих постов он посвятил теме "Выбросьте это немедленно", опубликовав список вещей, с которыми необходимо попрощаться.
Вещи, которые нужно срочно выбросить
- Вещи из разряда "еще пригодится".
Не держитесь за воспоминания связанные с определенной вещью и не храните ее, потому, что жалко выбросить. Эта кофточка/платьице/брюки уже отслужили свое — им пора на покой.
- Клон в шкафу.
Если это вещи базового гардероба: типа белые футболки или черные штаны, то пусть остаются. Но если это однотипные вещи, возможно даже одинакового фасона и с однотипным рисунком, то, не жалея, отправляйте их в мусор.
- Вещь былой славы
Дизайнерские вещи, которым уже 2-3 года, уже не модные — их время уже прошло.
- Вещи в стиле "еще один раз схожу за молоком"
"Это мои любимые", "они очень удобные" и подобные фразы в защиту туфель — это лишь отговорки, которые "закапывают" ваш стиль. Не экономьте на себе и приобретите нормальную обувь.
- Практичная, но неинтересная вещь
Если эта вещь не приносит вам радости, даже если она подходит под любую другую вещь из вашего гардероба, прощайтесь с ней.
Ранее, "Телеграф" писал о нескольких типичных ошибках, которых следует избегать при выборе нижнего белья.
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