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"Разок схожу за молоком": Андре Тан назвал вещи, которые нужно срочно выбросить

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Лучше сходить лишний раз на шопинг и купите что-то красивее, чем носить эти вещи Новость обновлена 24 ноября 2021, 12:45
Лучше сходить лишний раз на шопинг и купите что-то красивее, чем носить эти вещи

Эти вещи с легкостью можно назвать "убийцами стиля".

Каждая девочка хочет всегда быть красивой и выглядеть стильно. И одним из помощников в этом деле является гардероб. Желательно, чтобы вещи в нем были актуальными, модными и сочетались между собой. Очень повезло тем девушкам, у которых хорошо развито чувство стиля и вкуса, ведь они могут и сами справится в составлении своего гардероба, а вот тем, кому повезло немного меньше на помощь приходят дизайнеры и модельеры. 

Известный украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Инстаграм периодически делится советами, которые помогут любой красавице создать свой идеальный гардероб. 

И один из своих постов он посвятил теме "Выбросьте это немедленно", опубликовав список вещей, с которыми необходимо попрощаться. 

Вещи, которые нужно срочно выбросить

  • Вещи из разряда "еще пригодится".

Не держитесь за воспоминания связанные с определенной вещью и не храните ее, потому, что жалко выбросить. Эта кофточка/платьице/брюки уже отслужили свое — им пора на покой. 

  • Клон в шкафу. 

Если это вещи базового гардероба: типа белые футболки или черные штаны, то пусть остаются. Но если это однотипные вещи, возможно даже одинакового фасона и с однотипным рисунком, то, не жалея, отправляйте их в мусор. 

  • Вещь былой славы

Дизайнерские вещи, которым уже 2-3 года, уже не модные — их время уже прошло. 

  • Вещи в стиле "еще один раз схожу за молоком"

"Это мои любимые", "они очень удобные" и подобные фразы в защиту туфель — это лишь отговорки, которые "закапывают" ваш стиль. Не экономьте на себе и приобретите нормальную обувь. 

  • Практичная, но неинтересная вещь

Если эта вещь не приносит вам радости, даже если она подходит под любую другую вещь из вашего гардероба, прощайтесь с ней. 

Ранее, "Телеграф" писал о нескольких типичных ошибках, которых следует избегать при выборе нижнего белья.

Теги:
#Мода #Гардероб #Стиль #Андре Тан
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