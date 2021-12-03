Стрижки в декабре: астролог назвала опасные дни для посещения парикмахера

С чего начать подготовку к Новому году? Конечно же со стрижки

Лунный календарь на декабрь-2021 поможет спланировать поход к парикмахеру в те дни, когда для манипуляций с волосами будет особенно удачное время.

Астролог Елена Мун в Инстаграме рассказала, какие дни первого зимнего месяца благоприятны для посещения мастера, а в какие это делать не стоит, чтобы не навлечь на себя беду. "Время, когда не стоит покупать подарки и строить важные планы", — добавила эксперт.

Благоприятные дни для стрижек в декабре-2021

11 декабря

Благоприятный день для стрижки волос способствует укреплению здоровья, увеличению счастья и долголетия. Волосы после стрижки оздоровятся, нальются силой и блеском.

14 декабря

Стричь или не стричь, — решайте сами! А вот любой уход и внимание волосам в этот день принесет не только массу удовольствия, но и повысит уровень энергии, благосостояния, жизненного комфорта, и даже поспособствует увеличению интуиции. Волосы станут быстрее расти и оздоровятся.

15 декабря

Чтобы узнать что-то новое и интересное, привлечь знакомства и разнообразить будни, посетите мастера в этот день. Волосы после стрижки хорошо растут и меньше ломаются.

16 декабря

Благоприятный день для стрижки, окрашивания и уходовых процедур. Волосы станут более здоровыми и сильными. Стрижка положительно влияет на уровень благополучия, самооценку.

17 декабря

День красоты и удовольствий. Уделите время себе, волосам, после стрижки они станут быстрее расти, обретут объем.

18 декабря

Благоприятный для стрижки день. Способствует продвижению в профессиональной сфере, делах. Улучшит финансовое положение. Волосы после стрижки быстрее растут, становятся здоровее и объёмнее.

Неблагоприятные дни для стрижек в декабре

3, 7, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 30 число. Остальные дни нейтральны.

Ранее "Телеграф" назвал главные ошибки в уходе за волосами, от которых стоит отказаться раз и навсегда.