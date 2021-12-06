Укр

Не надевайте это никогда: зимние вещи, от которых давно пора избавиться

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Вещи разряда "Снимите это немедленно" Новость обновлена 06 декабря 2021, 15:28
Вещи разряда "Снимите это немедленно"

Эти вещи только занимают лишнее место в шкафу.

На календаре зима и с каждым днем на улице становится все холоднее и холоднее, а это значит, что в ход идут теплые зимние вещи. И конечно же, каждая девушка хочет выглядеть стильно даже в пуховике, шапке и шарфе. А для этого нужно знать, какие вещи модные в сезоне, а какие уже давно пора выбросить. 

Стилист Татьяна Базлова, которая в Инстаграме подписана как tatibazlova, на своей странице в соцсети, создала небольшую шпаргалку по зимнему стилю. В ней она рассказала о тех вещах, которые уже не актуальны в новом зимнем сезоне. 

Татьяна отмечает, от этих вещей пора давно избавиться, ведь они только захламляют гардероб. А иногда и не дают возможности приобрести новую вещь: речь об экономии (зачем покупать новое, если еще есть хорошее старое). Однако стилист настраивает, что эти вещи стоит выбросить, не жалея их. 

"Потихоньку заменяем на новые, классные и современные единицы, которые будут доставлять радость и вдохновлять от отражения в зеркале" — пишет Базлова. 

Стоит отметить, что в новом сезоне зима 2021/2022 актуальны натуральные ткани, пастельные тона и натуральность.

Ранее советами о "чистке" гардероба делился и известный украинский модельер Андре Тан. Дизайнер на своей странице в Инстаграм опубликовав список вещей, которые срочно нужно выбросить.

Теги:
#Мода #Женская мода #Гардероб #Стилист #Стиль #Современная мода
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