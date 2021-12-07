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Как ежедневно выглядеть звездой: 8 самых модных принтов этой зимы

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Модные принты зимы 2021-2022 Новость обновлена 07 декабря 2021, 11:27
Модные принты зимы 2021-2022

Избавиться от разнообразия в одежде поможет умение правильно сочетать вещи между собой

Наступление зимы совсем не значит, что теплые вещи не могут быть красивыми. Есть несколько правил от стилистов, которые рассказывают, от какой одежды лучше отказаться, но также есть много незначительных, на первый взгляд, деталей, на которые рекомендуют обратить внимание, чтобы оставаться в тренде.

Так, стилист Татьяна Базлова, более известна в Instagram под никнеймом tatibazlova, отмечает, что принты являются быстрым и простым способом внести в повседневный гардероб что-то новое и яркое. По ее словам, если ежедневные образы наскучили, то стоит попробовать разбавить капсулу вещами с принтами.

Стилист перечислила 8 актуальных в этом сезоне принтов:

  1. Классическая полоска разной ширины, в основном на футболках, свитерах, тельняшках, толстовках.
  2. Гусиная лапка, которая будет особенно актуальной на пальто, трикотаже и брюках.
  3. Разнообразная клетка: мелкая, крупная, асимметричная, цветная, черно-белая.
  4. Колорблок и апсайклинг (комбинированный блоками цвет и совмещенная разнородна ткань или принт).
  5. Цветочный принт.
  6. Фантазийная полоска, зебра.
  7. Паттерн из геометрических фигур.
  8. Надписи в стиле учащихся американских колледжей.

Татьяна Базлова на своей странице в соцсети опубликовала фото, которые показывают, как лучше сочетать эти принты в своих образах:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать свой идеальный гардероб, используя при этом минимум вещей.

Теги:
#Мода #Одежда #Стилист #Стиль #Зима
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