Укр

Давно не в моде: зимние шапки, которые нужно срочно выбросить

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
301
Чем зимняя шапка будет минималистичней, тем лучше Новость обновлена 08 декабря 2021, 12:49
Чем зимняя шапка будет минималистичней, тем лучше

Меньше страз, бусин и жемчуга — "девиз" шапок зимнего сезона 2021/2022

Первые морозы уже щипают украинцев за щечки, а это значит, что пора доставать с верхней полки шкафа теплые зимние головные уборы: шапки, береты и кепки. А чтобы не переживать, вышла ли ваша любимая шапка из моды или нет, нужно знать, какие тенденции в выборе головных уборов преобладают в сезоне зима 2021/2022. 

Стилист Татьяна Базлова, которая в Инстаграме подписана как tatibazlova, на своей странице в соцсети, наглядно продемонстрировала, какие модели в зимнем сезоне уже не актуальны, а какие будут пользоваться популярностью.

Татьяна отмечает, что сейчас не актуальными являются такие модели:

  • Шапки с обильным декором в виде страз, бусин и жемчуга. 
  • Головные уборы с ушками, усиками, кошками и прочее.
  • Модели "из бабушкиного сундука".
  • Шапки из натурального меха.

Стилист советует обратить внимание на утепленные косынки, панамы, трикотажные шапки без декора, бини (шапка с отворотом), береты, кепки почтальона. Если на вашей шапке есть аккуратный помпон, то он тоже не является антитрендом.

Ранее "Телеграф" писал, какие зимние вещи будут актуальны в новом сезоне, а от каких лучше избавиться раз и навсегда.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стилист #Зима #Шапки #Головные уборы #Теплые шапки
Встреча Байдена с Зеленским запланирована на 9 декабря
Политика
Ждать ли Украине вторжения войск РФ? Главные итоги беседы Байдена с Путиным
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Встреча Байдена с Зеленским запланирована на 9 декабря
Ждать ли Украине вторжения войск РФ? Главные итоги беседы Байдена с Путиным
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года
Дата публикации
Категория
Полиция на месте аварии
Все тела опознаны: на Черниговщине трехдневный траур по погибшим в ДТП (фото)
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц взял курс на поддержку нашей страны, но есть нюансы
Германию официально возглавил Олаф Шольц: уже известна его позиция по Украине
Дата публикации
Категория
Дмитрий Каднай
Дмитрий Каднай: "Сексуальная энергия – самая важная для артиста"