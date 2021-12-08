Давно не в моде: зимние шапки, которые нужно срочно выбросить

Меньше страз, бусин и жемчуга — "девиз" шапок зимнего сезона 2021/2022

Первые морозы уже щипают украинцев за щечки, а это значит, что пора доставать с верхней полки шкафа теплые зимние головные уборы: шапки, береты и кепки. А чтобы не переживать, вышла ли ваша любимая шапка из моды или нет, нужно знать, какие тенденции в выборе головных уборов преобладают в сезоне зима 2021/2022.

Стилист Татьяна Базлова, которая в Инстаграме подписана как tatibazlova, на своей странице в соцсети, наглядно продемонстрировала, какие модели в зимнем сезоне уже не актуальны, а какие будут пользоваться популярностью.

Татьяна отмечает, что сейчас не актуальными являются такие модели:

Шапки с обильным декором в виде страз, бусин и жемчуга.

Головные уборы с ушками, усиками, кошками и прочее.

Модели "из бабушкиного сундука".

Шапки из натурального меха.

Стилист советует обратить внимание на утепленные косынки, панамы, трикотажные шапки без декора, бини (шапка с отворотом), береты, кепки почтальона. Если на вашей шапке есть аккуратный помпон, то он тоже не является антитрендом.

Ранее "Телеграф" писал, какие зимние вещи будут актуальны в новом сезоне, а от каких лучше избавиться раз и навсегда.