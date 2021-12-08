Челси, "трубы" и ботфорты: самые яркие тренды обуви этой зимой

Эта обувь обязательно должна быть в вашем гардеробе в 2022 году

На календаре зима, и хоть пока погода больше напоминает осень, нужно готовиться к тому, что скоро придут морозы и снег. А это значит, что пора менять свои осенние ботинки на теплые зимние сапоги. И конечно же, чтобы зимой выглядеть стильно, нужно знать модные тенденции в обуви на сезон 2021/2022.

Стилист Татьяна Базлова, которая ранее рассказала про антитрендовые шапки зимнего сезона, на своей странице в Инстаграм, где она подписана как tatibazlova, поделилась еще одной модной "шпаргалкой". В ней она рассказала, какая обувь в тренде зимой 2021/2022.

Самая трендовая обувь зимы 2021/2022

Луноходы Дутики и меховые ботинки Сапоги-трубы на плоском ходу Сапоги-трубы на каблуке Ботфорты с чулочным или широким голенищем Челси Кроссовки на меху Обувь с контрастной широкой подошвой Обувь на платформе Обувь с цепями в качестве декора

Стоит отметить, что некоторые модели остались еще с прошлой зимы: челси, трубы и ботфорты. Так что вам повезло, если прошлой зимой вы купили какую-то из этих пар. Если нет, то вперед по магазинам, ведь эти модели в трендах надолго.

Ботинки и сапоги с крупными цепями — один из самых ярких трендов, но с ними нужно быть очень осторожным. Такую обувь стоит покупать лишь в том случае, когда вы знаете с чем ее носить.

Луноходы и дутики — отличные повседневные варианты, которые будут хорошо смотреться в образах с неширокими брюками или джинсами.

Ранее "Телеграф" писал, какие зимние вещи будут актуальны в новом сезоне, а от каких лучше избавиться раз и навсегда.