Институт цвета создал совершенно новый оттенок на 2022 год: как он выглядит

Новый цвет символизирует динамику и движение вперед

В институте Pantone выбрали цвет на 2022 год и показали его на видео. Особенность этого цвета в том, что его создали специально, а не выбирали из уже находившихся в палитре.

Как отмечается на сайте института, новый цвет получил название Veri Peri (очень красивый) и является одним из оттенков сиреневого под номером 17-3938.

Цвет на 2022 год впервые за всю историю выбирали не из уже существующих, а создали заново. Как утверждают сотрудники института, Veri Peri помогает воспринять этот изменившийся мир и открыть новое видение на него.

Оттенок 17-3938 был создан с помощью цифровых технологий. Эксперты говорят, что он сочетает в себе "постоянство" синего и "захватывающую энергию" красного. Цвет символизирует динамику, креативность и движение вперед.

Следует отметить, что традиция с определением цвета года является ежегодной. Выбранный американским институтом Pantone оттенок затем используют дизайнеры, представители косметической индустрии как основу новых образов, создания одежды и аксессуаров и прочего.

И хотя Институт цвета Pantone не является законодателем моды, однако на его экспертное мнение уже более 20 лет ориентируются мировые компании-производители так или иначе связанные с модной индустрией.

Цвет 2022 получил название Veri Peri

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, в каком цвете встречать год Черного Водяного Тигра, чтобы провести его в благополучии и достатке.