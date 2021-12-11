Укр

Что надеть вместо обычной шапки: топ-7 стильных вариантов этой зимой

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Шляпы и береты заменят обычную шапку Новость обновлена 11 декабря 2021, 12:27
Шляпы и береты заменят обычную шапку

Экспериментируйте с разными вариантами, чтобы найти тот, который подойдет вам.

Буквально на днях мы рассказывали вам, какие шапки нужно срочно выбросить, поскольку они давно вышли из моды. Сегодня же предлагаем ознакомиться с тем, чем их можно заменить.

Стилист Татьяна Базлова, которая в Инстаграме подписана как tatibazlova, на своей странице в соцсети продемонстрировала стильные варианты головных уборов, которые выручат вас в холодную погоду, если традиционные шапки уже надоели.

"Особенно актуальны в этом сезоне будут косынки из экокожи и пуховые. Прекрасный вариант, чтобы не испортить прическу. А если укладки нет, не успели сделать или голова, грубо говоря, несвежая, то бейсболка будет отличным вариантом", — отмечает стилист.

Базлова также советует обратить внимание на теплые панамы, которые отлично сочетаются с куртками, и стильные береты, которые привнесут нотку романтики в любой образ. Среди шапок актуальными являются шапки бини — модели с широкими отворотами. Такие шапочки сочетаются с любым вариантом верхней одежды.

Ранее стилист рассказала, какие зимние вещи делают ваш зимний гардероб устаревшим.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды
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