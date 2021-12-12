Новогодний маникюр-2022: стильные идеи зимнего нейл-арта (фото)
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К главной ночи в году женщины выбирают не только наряды, но и дизайн для ногтей
Когда еще сделать стильный и роскошный маникюр, как не на праздничный вечер. В 2022 году за китайским гороскопом в роли символа будет выступать Тигр.
Следует обратить внимание на выбор цветовой гаммы: бежевые оттенки, золотистое и серебристое покрытие, все оттенки белого, розовые тона. Стилист Ольга stilnodostupno у себя в Инстаграме поделилась подборкой примеров праздничного зимнего маникюра, который обязательно привлечет удачу в новом году.
Стильные зимние идеи маникюра: фото
- Золотые вкрапления
- Идеи с черным
- Тигровые цвета
- Новогодний маникюр
- Оттенки синего
- Оттенки красного
Еще больше идей яркого новогоднего нейл-арта вы найдете в нашей предыдущей подборке.
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