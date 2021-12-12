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Новогодний маникюр-2022: стильные идеи зимнего нейл-арта (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Маникюр 2022 - модные примеры на фото Новость обновлена 12 декабря 2021, 09:00
Маникюр 2022 - модные примеры на фото

К главной ночи в году женщины выбирают не только наряды, но и дизайн для ногтей

Когда еще сделать стильный и роскошный маникюр, как не на праздничный вечер. В 2022 году за китайским гороскопом в роли символа будет выступать Тигр.

Следует обратить внимание на выбор цветовой гаммы: бежевые оттенки, золотистое и серебристое покрытие, все оттенки белого, розовые тона. Стилист Ольга stilnodostupno у себя в Инстаграме поделилась подборкой примеров праздничного зимнего маникюра, который обязательно привлечет удачу в новом году.

Стильные зимние идеи маникюра: фото

  • Золотые вкрапления
Идео новогоднего маникюра-2022
Идео новогоднего маникюра-2022
  • Идеи с черным
Идео новогоднего маникюра-2022
Идео новогоднего маникюра-2022
  • Тигровые цвета
Идео новогоднего маникюра-2022
Идео новогоднего маникюра-2022
  • Новогодний маникюр
Идео новогоднего маникюра-2022
Идео новогоднего маникюра-2022
Идео новогоднего маникюра-2022
Идео новогоднего маникюра-2022
  • Оттенки синего
Идео новогоднего маникюра-2022
Идео новогоднего маникюра-2022
  • Оттенки красного
Идео новогоднего маникюра-2022
Идео новогоднего маникюра-2022

Еще больше идей яркого новогоднего нейл-арта вы найдете в нашей предыдущей подборке.

Теги:
#Мода #Маникюр #Мода 2022
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