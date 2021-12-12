Новогодний маникюр-2022: стильные идеи зимнего нейл-арта (фото)

К главной ночи в году женщины выбирают не только наряды, но и дизайн для ногтей

Когда еще сделать стильный и роскошный маникюр, как не на праздничный вечер. В 2022 году за китайским гороскопом в роли символа будет выступать Тигр.

Следует обратить внимание на выбор цветовой гаммы: бежевые оттенки, золотистое и серебристое покрытие, все оттенки белого, розовые тона. Стилист Ольга stilnodostupno у себя в Инстаграме поделилась подборкой примеров праздничного зимнего маникюра, который обязательно привлечет удачу в новом году.

Стильные зимние идеи маникюра: фото

Золотые вкрапления

Идео новогоднего маникюра-2022

Идеи с черным

Идео новогоднего маникюра-2022

Тигровые цвета

Идео новогоднего маникюра-2022

Новогодний маникюр

Идео новогоднего маникюра-2022

Идео новогоднего маникюра-2022

Оттенки синего

Идео новогоднего маникюра-2022

Оттенки красного

Идео новогоднего маникюра-2022

Еще больше идей яркого новогоднего нейл-арта вы найдете в нашей предыдущей подборке.