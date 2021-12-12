Снимите это немедленно: топ-7 шуб, которые давно нужно выбросить (фото)
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В приоритете должны быть модели ниже колен и с длинным рукавом.
Пока зима еще не совсем стала похожа на зиму (нет снега, сильных морозов и метелей), модницы еще успеют составить свой зимний образ так, чтобы он был стильным и трендовым. Мы уже рассказывали, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие пуховики уже вышли из моды. Сегодня мы поговорим о еще одной популярной зимней вещи — шубе, в особенности о тех вариантах, которые уже не в моде.
Стилист Баканова Елена, которая в Инстаграме подписана как lenab.style, на своей странице в соцсети поделилась со своими подписчиками модной шпаргалкой по выбору шуб в сезоне 2021/2022.
На ряду с антитрендами Елена показала и модели, которыми можно заменить устаревшие варианты. Стилист отмечает, что при выборе модной шубы нужно обращать внимание на ее крой. Он должен быть прямой, свободный, не приталенный.
Какие шубы не актуальны в зимнем сезоне 2021/2022
- Модели выше ягодиц,
- Модели выше колен,
- Гибридные модели,
- Модели с молниями,
- Шубы с капюшоном,
- Шубы с коротким рукавом.
Ранее стилист также рассказывала, какие шапки вышли из моды и стали антитрендом. Лучше их не носить, чтобы не выглядеть немодной.
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