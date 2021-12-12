Укр

Снимите это немедленно: топ-7 шуб, которые давно нужно выбросить (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чтобы шуба не намокала от снега, ее можно обрабатывать водоотталкивающей пропиткой Новость обновлена 12 декабря 2021, 21:05
Чтобы шуба не намокала от снега, ее можно обрабатывать водоотталкивающей пропиткой

В приоритете должны быть модели ниже колен и с длинным рукавом. 

Пока зима еще не совсем стала похожа на зиму (нет снега, сильных морозов и метелей), модницы еще успеют составить свой зимний образ так, чтобы он был стильным и трендовым. Мы уже рассказывали, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие пуховики уже вышли из моды. Сегодня мы поговорим о еще одной популярной зимней вещи — шубе, в особенности о тех вариантах, которые уже не в моде. 

Стилист Баканова Елена, которая в Инстаграме подписана как lenab.style, на своей странице в соцсети поделилась со своими подписчиками модной шпаргалкой по выбору шуб в сезоне 2021/2022. 

На ряду с антитрендами Елена показала и модели, которыми можно заменить устаревшие варианты. Стилист отмечает, что при выборе модной шубы нужно обращать внимание на ее крой. Он должен быть прямой, свободный, не приталенный.

Какие шубы не актуальны в зимнем сезоне 2021/2022

  • Модели выше ягодиц,
  • Модели выше колен,
  • Гибридные модели,
  • Модели с молниями,
  • Шубы с капюшоном,
  • Шубы с коротким рукавом.

Ранее стилист также рассказывала, какие шапки вышли из моды и стали антитрендом. Лучше их не носить, чтобы не выглядеть немодной.

Теги:
#Мода #Женская мода #Шуба #Зимняя мода
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