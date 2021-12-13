Тепло и со вкусом: 7 вариантов верхней одежды, которые сделают вас иконой стиля зимой-2022

Стилист назвала актуальные модели верхней одежды в нынешнем сезоне

Выглядеть красиво и стильно можно придерживаясь всего нескольких правил в выборе одежды. Например, не надевать пуховики, которые давно вышли из моды. Зимой 2022 года будут актуальны пуховики, дубленки и шубы разной длинны. Наверняка, каждая девушка сможет выбрать вариант, в котором ей будет тепло, комфортно, и которая отлично будет подчеркивать ее фигуру.

Какие модели верхней одежды наиболее актуальны в этом сезоне, в своем блоге в Instagram рассказывает стилист Ольга, которая пишет о модных веяниях под никнеймом stilnodostupno.

Стеганные пуховики миди можно носить из самыми разнообразными образами. Шубы миди – могут быть из натуральных материалов или экошубы. Винтажные шубы. Винтаж становится все более популярным, это касается и шуб. Дубленки. Это может быть дубленка-авиатор, жакет, удлиненный вариант или с мехом. Пуховики с английским воротом станут отличным решением для тех, кто любит лаконичные или классические решения. Короткие пуховики, которые замечательно смотрятся с джинсами, брюками и юбками. Укороченные шубы. Это могут быть лаконичные, винтажные, либо с длинным ворсом шубы, а также вещи свободного кроя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие головные уборы дополнят ваш образ этой зимой, а также что лучше подойдет под шубу, что под дубленку, а что хорошо будет смотреться с пуховиком.