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Тепло и со вкусом: 7 вариантов верхней одежды, которые сделают вас иконой стиля зимой-2022

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Лучшая верхняя одежда зимой-2022 Новость обновлена 13 декабря 2021, 10:02
Лучшая верхняя одежда зимой-2022

Стилист назвала актуальные модели верхней одежды в нынешнем сезоне

Выглядеть красиво и стильно можно придерживаясь всего нескольких правил в выборе одежды. Например, не надевать пуховики, которые давно вышли из моды. Зимой 2022 года будут актуальны пуховики, дубленки и шубы разной длинны. Наверняка, каждая девушка сможет выбрать вариант, в котором ей будет тепло, комфортно, и которая отлично будет подчеркивать ее фигуру.

Какие модели верхней одежды наиболее актуальны в этом сезоне, в своем блоге в Instagram рассказывает стилист Ольга, которая пишет о модных веяниях под никнеймом stilnodostupno.

  1. Стеганные пуховики миди можно носить из самыми разнообразными образами.
  2. Шубы миди – могут быть из натуральных материалов или экошубы.
  3. Винтажные шубы. Винтаж становится все более популярным, это касается и шуб.
  4. Дубленки. Это может быть дубленка-авиатор, жакет, удлиненный вариант или с мехом.
  5. Пуховики с английским воротом станут отличным решением для тех, кто любит лаконичные или классические решения.
  6. Короткие пуховики, которые замечательно смотрятся с джинсами, брюками и юбками.
  7. Укороченные шубы. Это могут быть лаконичные, винтажные, либо с длинным ворсом шубы, а также вещи свободного кроя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие головные уборы дополнят ваш образ этой зимой, а также что лучше подойдет под шубу, что под дубленку, а что хорошо будет смотреться с пуховиком.

Теги:
#Мода #Зима #Верхняя одежда #Зимняя верхняя одежда
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