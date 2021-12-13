Тепло и со вкусом: 7 вариантов верхней одежды, которые сделают вас иконой стиля зимой-2022
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Стилист назвала актуальные модели верхней одежды в нынешнем сезоне
Выглядеть красиво и стильно можно придерживаясь всего нескольких правил в выборе одежды. Например, не надевать пуховики, которые давно вышли из моды. Зимой 2022 года будут актуальны пуховики, дубленки и шубы разной длинны. Наверняка, каждая девушка сможет выбрать вариант, в котором ей будет тепло, комфортно, и которая отлично будет подчеркивать ее фигуру.
Какие модели верхней одежды наиболее актуальны в этом сезоне, в своем блоге в Instagram рассказывает стилист Ольга, которая пишет о модных веяниях под никнеймом stilnodostupno.
- Стеганные пуховики миди можно носить из самыми разнообразными образами.
- Шубы миди – могут быть из натуральных материалов или экошубы.
- Винтажные шубы. Винтаж становится все более популярным, это касается и шуб.
- Дубленки. Это может быть дубленка-авиатор, жакет, удлиненный вариант или с мехом.
- Пуховики с английским воротом станут отличным решением для тех, кто любит лаконичные или классические решения.
- Короткие пуховики, которые замечательно смотрятся с джинсами, брюками и юбками.
- Укороченные шубы. Это могут быть лаконичные, винтажные, либо с длинным ворсом шубы, а также вещи свободного кроя.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие головные уборы дополнят ваш образ этой зимой, а также что лучше подойдет под шубу, что под дубленку, а что хорошо будет смотреться с пуховиком.
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