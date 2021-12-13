Топ-5 самых жутких вещей в шкафу, которым давно пора на помойку (фото)
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Эти вещи не модные, но есть нюансы
Сегодня нельзя просто сказать, что низкая посадка вернулась в тренды, ведь вернулась не в любом исполнении. Очень важно учитывать крой изделий и детали. Стилист Ольга под ником в Инстаграме stilnodostupno, которая ранее рассказала о новогодних трендах маникюра, объяснила, какие вещи из прошлого считаются сейчас актуальными.
Об этом эксперт рассказала в своем посте.
- Платформа
Платформа актуальна открытая с широким каблуком, либо без каблука.
- Низкая посадка
Тренды нулевых возвращаются в новом варианте. Например, низкая посадка актуальна для более объемных свободных моделей. И сама посадка не экстремально низкая, а ниже средней.
- Приталенный жакет
Актуальны удлиненные объемные и приталенные варианты. Короткие и облегающие не актуальны.
- Мини платье
В тренде мини, трикотаж и облегающий крой, но не когда это все в одном изделии. Мини платья должны быть хоть слегка свободны.
- Стразы
Актуальны, но сами вариации декора и крой изделий изменились. Ниже (последнее фото) представлены варианты декора одежды, сумок и обуви.
Ранее стилист Татьяна Базлова рассказала, какие пуховики больше не в моде, а также, какие зимние головные уборы будут лучшей альтернативой обычной шапки.
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