Укр

Топ-5 самых жутких вещей в шкафу, которым давно пора на помойку (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Вещи, которые дополнят стильный образ Новость обновлена 13 декабря 2021, 12:51
Вещи, которые дополнят стильный образ

Эти вещи не модные, но есть нюансы

Сегодня нельзя просто сказать, что низкая посадка вернулась в тренды, ведь вернулась не в любом исполнении. Очень важно учитывать крой изделий и детали. Стилист Ольга под ником в Инстаграме stilnodostupno, которая ранее рассказала о новогодних трендах маникюра, объяснила, какие вещи из прошлого считаются сейчас актуальными.

Об этом эксперт рассказала в своем посте.

  • Платформа

Платформа актуальна открытая с широким каблуком, либо без каблука.

  • Низкая посадка

Тренды нулевых возвращаются в новом варианте. Например, низкая посадка актуальна для более объемных свободных моделей. И сама посадка не экстремально низкая, а ниже средней.

  • Приталенный жакет

Актуальны удлиненные объемные и приталенные варианты. Короткие и облегающие не актуальны.

  • Мини платье

В тренде мини, трикотаж и облегающий крой, но не когда это все в одном изделии. Мини платья должны быть хоть слегка свободны.

  • Стразы

Актуальны, но сами вариации декора и крой изделий изменились. Ниже (последнее фото) представлены варианты декора одежды, сумок и обуви.

Ранее стилист Татьяна Базлова рассказала, какие пуховики больше не в моде, а также, какие зимние головные уборы будут лучшей альтернативой обычной шапки.

Теги:
#Мода #Стилисты #Мода 2022
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