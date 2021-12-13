Всего одна вещь сделает ваш зимний гардероб ультрастильным: мастхэв сезона 2021-22 (фото)
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Звезды выбирают только лучшее
Героини стритстайла осваивают новую тенденцию этой зимы. И если ранее мы уже называли актуальные модели верхней одежды сезона, то в этот раз акцентируем внимание на предпочтениях западных модниц.
Укороченная дубленка — главная фишка многих звезд сезона 2021/2022. Особенно сильно она полюбилась известным стритверам. Даже если в наших широтах дубленка подобного кроя в морозную пору вряд ли согреет, все же есть смысл присмотреться к коротким моделям.
Критериев выбора немного: фасон оверсайз, белая овчина. Расцветки могут быть нейтральными: беж, рыжий, черный.
Такая дубленка подчеркнет любой ваш образ, будь вы в джинсах или даже в юбке.
"Телеграф" предлагает вдохновиться звездами стритфэшн и задуматься над выбором именно укороченной дубленки — не проиграете.
Ранее стилист Татьяна Базлова рассказала, что есть универсальные вещи, которые могут спасти ваш зимний образ. Подробнее — в материале "Телеграфа".
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