Укр

Всего одна вещь сделает ваш зимний гардероб ультрастильным: мастхэв сезона 2021-22 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Самая модная дубленка, которая обязана быть в вашем гардеробе Новость обновлена 13 декабря 2021, 15:09
Самая модная дубленка, которая обязана быть в вашем гардеробе

Звезды выбирают только лучшее

Героини стритстайла осваивают новую тенденцию этой зимы. И если ранее мы уже называли актуальные модели верхней одежды сезона, то в этот раз акцентируем внимание на предпочтениях западных модниц.

Укороченная дубленка — главная фишка многих звезд сезона 2021/2022. Особенно сильно она полюбилась известным стритверам. Даже если в наших широтах дубленка подобного кроя в морозную пору вряд ли согреет, все же есть смысл присмотреться к коротким моделям.

Критериев выбора немного: фасон оверсайз, белая овчина. Расцветки могут быть нейтральными: беж, рыжий, черный.

Такая дубленка подчеркнет любой ваш образ, будь вы в джинсах или даже в юбке.

"Телеграф" предлагает вдохновиться звездами стритфэшн и задуматься над выбором именно укороченной дубленки — не проиграете.

Ранее стилист Татьяна Базлова рассказала, что есть универсальные вещи, которые могут спасти ваш зимний образ. Подробнее — в материале "Телеграфа".

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#Мода #Мода 2022
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