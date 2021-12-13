В чем встречать Новый год: лучшие идеи для образов, которые позволят чувствовать себя королевой вечера
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 39
Лучшие наряды для встречи Нового года — те, которые подчеркнут вашу фигуру
Многие девушки беспокоятся о том, в каком наряде встречать Новый год, какой сделать маникюр и макияж.
Стилист Татьяна Базлова на своей странице в Instagram отмечает, что в наряды для встречи Нового 2022 года – черного водяного тигра – стоит добавить вещи таки цветов: синий, красный, зеленый, желтый, белый и золотой. Она также отмечает, что не менее важно, чтобы наряд подходил вашей внешности и помогал в создании праздничного настроения.
По словам модного эксперта, актуальными в новогоднюю ночь будут:
- Платье-пиджак.
- Костюм в классическом или пижамном стиле (бархат, атлас, шелк).
- Прозрачные ткани или органза в блузах, платьях, брюках.
- Бархатное платье.
- Платье-комбинация.
- Акцентная юбка или брюки в сочетании с более спокойным верхом.
- Акцентное плечевое изделие в сочетании с базовым низом.
- Платье в пайетках.
Примеры того, как такие наряды будут смотреться в разных образах, стилист показала на фото:
Напомним, "Телеграф" рассказывал, какие наряды для встречи Нового года женщины выбирали во время существования СССР. Несмотря на то, что чаще всего празднования проходили в домашней обстановке, девушки и женщины наследовали моду, которую диктовали героини советских фильмов, и старались надевать свои лучшие платья.