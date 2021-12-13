В чем встречать Новый год: лучшие идеи для образов, которые позволят чувствовать себя королевой вечера

Лучшие наряды для встречи Нового года — те, которые подчеркнут вашу фигуру

Многие девушки беспокоятся о том, в каком наряде встречать Новый год, какой сделать маникюр и макияж.

Стилист Татьяна Базлова на своей странице в Instagram отмечает, что в наряды для встречи Нового 2022 года – черного водяного тигра – стоит добавить вещи таки цветов: синий, красный, зеленый, желтый, белый и золотой. Она также отмечает, что не менее важно, чтобы наряд подходил вашей внешности и помогал в создании праздничного настроения.

По словам модного эксперта, актуальными в новогоднюю ночь будут:

Платье-пиджак.

Костюм в классическом или пижамном стиле (бархат, атлас, шелк).

Прозрачные ткани или органза в блузах, платьях, брюках.

Бархатное платье.

Платье-комбинация.

Акцентная юбка или брюки в сочетании с более спокойным верхом.

Акцентное плечевое изделие в сочетании с базовым низом.

Платье в пайетках.

Примеры того, как такие наряды будут смотреться в разных образах, стилист показала на фото:

Напомним, "Телеграф" рассказывал, какие наряды для встречи Нового года женщины выбирали во время существования СССР. Несмотря на то, что чаще всего празднования проходили в домашней обстановке, девушки и женщины наследовали моду, которую диктовали героини советских фильмов, и старались надевать свои лучшие платья.