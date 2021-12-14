Так делать не надо: топ-5 ошибок в стиле, которые испортят любой образ
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Копирование чьего-то образа — это тоже модная ошибка.
Многие девушки в погоне за брендами или копируя образы мировых знаменитостей, вовсе забывают, что не всегда чей-то стиль будет подходить и им. Стилист Ольга под ником в Инстаграме stilnodostupno, которая ранее рассказала об антитрендах 2022 года, у себя на странице в соцсети составила список самых распространенных ошибок в стиле, которые часто допускаю модницы.
Ольга отмечает, что эти нюансы имеют большое значение для стиля и восприятия образа в целом. Поэтому очень часто нужно "забить" на брендовость, на чей-то стиль, а просто создавать свой индивидуальный образ.
Топ-5 самых распространенных ошибок в стиле
- Бренды не панацея
Дорогие брендовые вещи еще не гарантируют вам стильный образ.
- Вульгарность
При создании сексуального образа не нужно "напихивать" все и сразу: прозрачные блузы, кожаные изделия, мини или ботфорты. Стоит акцентировать внимание на чем-то одном.
- Выбор белья
Для нарядов из прозрачных тканей не нужно надевать белье, которое будет слишком притягивать внимание. Лучше остановить свой выбор на более лаконичных вариантах.
- Комфорт
Ни в коем случае не нужно забывать про свой комфорт. Если вам неудобно, то каким бы стильным не был образ, выглядеть он будет неудачно.
- Копирование
При копировании образов известных личностей не стоит забывать об особенностях своей фигуры. Чей-то стиль вам может не подойти. Вдохновляйтесь, но не более.
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