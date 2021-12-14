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Так делать не надо: топ-5 ошибок в стиле, которые испортят любой образ

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Эти модные привычки убивают ваш стиль Новость обновлена 14 декабря 2021, 09:43
Эти модные привычки убивают ваш стиль

Копирование чьего-то образа — это тоже модная ошибка.

Многие девушки в погоне за брендами или копируя образы мировых знаменитостей, вовсе забывают, что не всегда чей-то стиль будет подходить и им. Стилист Ольга под ником в Инстаграме stilnodostupno, которая ранее рассказала об антитрендах 2022 года, у себя на странице в соцсети составила список самых распространенных ошибок в стиле, которые часто допускаю модницы. 

Ольга отмечает, что эти нюансы имеют большое значение для стиля и восприятия образа в целом. Поэтому очень часто нужно "забить" на брендовость, на чей-то стиль, а просто создавать свой индивидуальный образ.

Топ-5 самых распространенных ошибок в стиле

  • Бренды не панацея

Дорогие брендовые вещи еще не гарантируют вам стильный образ. 

  • Вульгарность

При создании сексуального образа не нужно "напихивать" все и сразу: прозрачные блузы, кожаные изделия, мини или ботфорты. Стоит акцентировать внимание на чем-то одном. 

  • Выбор белья

Для нарядов из прозрачных тканей не нужно надевать белье, которое будет слишком притягивать внимание. Лучше остановить свой выбор на более лаконичных вариантах.

  • Комфорт

Ни в коем случае не нужно забывать про свой комфорт. Если вам неудобно, то каким бы стильным не был образ, выглядеть он будет неудачно.

  • Копирование

При копировании образов известных личностей не стоит забывать об особенностях своей фигуры. Чей-то стиль вам может не подойти. Вдохновляйтесь, но не более. 

Ранее стилист Татьяна Базлова рассказала, какие пуховики больше не в моде, а также, какие зимние головные уборы будут лучшей альтернативой обычной шапки.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль
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