Так делать не надо: топ-5 ошибок в стиле, которые испортят любой образ

Копирование чьего-то образа — это тоже модная ошибка.

Многие девушки в погоне за брендами или копируя образы мировых знаменитостей, вовсе забывают, что не всегда чей-то стиль будет подходить и им. Стилист Ольга под ником в Инстаграме stilnodostupno, которая ранее рассказала об антитрендах 2022 года, у себя на странице в соцсети составила список самых распространенных ошибок в стиле, которые часто допускаю модницы.

Ольга отмечает, что эти нюансы имеют большое значение для стиля и восприятия образа в целом. Поэтому очень часто нужно "забить" на брендовость, на чей-то стиль, а просто создавать свой индивидуальный образ.

Топ-5 самых распространенных ошибок в стиле

Бренды не панацея

Дорогие брендовые вещи еще не гарантируют вам стильный образ.

Вульгарность

При создании сексуального образа не нужно "напихивать" все и сразу: прозрачные блузы, кожаные изделия, мини или ботфорты. Стоит акцентировать внимание на чем-то одном.

Выбор белья

Для нарядов из прозрачных тканей не нужно надевать белье, которое будет слишком притягивать внимание. Лучше остановить свой выбор на более лаконичных вариантах.

Комфорт

Ни в коем случае не нужно забывать про свой комфорт. Если вам неудобно, то каким бы стильным не был образ, выглядеть он будет неудачно.

Копирование

При копировании образов известных личностей не стоит забывать об особенностях своей фигуры. Чей-то стиль вам может не подойти. Вдохновляйтесь, но не более.

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