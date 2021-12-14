Все дело в деталях: 10 признаков, которые выдают дешевую вещь

Насколько хорошо вы будете выглядеть, зависит от того, насколько удачно вы подобрали вещи для своего образа

Когда вы покупаете дорогие вещи, это совсем не значит, что вы будете выглядеть хорошо. Многое зависит от материалов и кроя изделия, а также от того, насколько удачно вы сможете его сочетать с другими вещами со своего гардероба.

Стилист Оксана Шатковская на своей странице в Instagram отмечает, что иногда можно потратить кучу денег на вещи, которые будут смотреться дешево, а можно – купить недорогую вещь из качественных материалов, которая сделает ваш образ статусным и презентабельным.

Модный эксперт рекомендует обращать внимание на такие детали при покупке одежды:

1. Пыль и нитки не должны липнуть к вашей верхней одежде. Из-за этого вы постоянно будете выглядеть неопрятно, ведь вряд ли вы будете постоянно носить с собой валик.

2. Затянувшаяся строчка на шве, будет смотреться так, будто вещь перекошена.

3. Подкладка на пальто не должна быть пришита криво и выглядывать из-под изделия.

4. Пластмасоввые грубые пуговицы, которые болтаются на нитке, которые плохо вписываются в общий стиль изделия.

5. Принт на боковых швах не может несостыковываться — это способно визуально делать ноги кривыми.

6. Штанина брюк не должна перекручиваться, особенно нелепо это смотрится на брюках в клетку.

7. Тонкий трикотаж, который не держит фотму способен испортить образ.

8. Меланжевый трикотаж редко смотрится красиво, обычно он выглядит как застиранный.

9. В нынешнем сезоне мех уже не актуальный, но если вы любите меховые воротники, то обратите внимание на то, чтобы они выглядели аккуратно, а не засмоктано.

10. Фурнитура на сумках, которые вы покупаете в масмаркете, очень быстро затирается, и чем ее больше, тем хуже будет выглядеть вещь спустя короткое время.

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