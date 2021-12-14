Укр

Как носить шубу этой зимой, чтобы выглядеть стильно: топ-5 идей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Красивая шуба придает женщине статусность Новость обновлена 14 декабря 2021, 14:41
Красивая шуба придает женщине статусность

Эти идеи образов с шубой являются очень стильными и трендовыми в сезоне 2021/2022.

Одной из самых актуальных и трендовых моделей верхней одежды, о которых мы писали ранее, является шуба. Длинные, винтажные и укороченные — варианты стильных шуб можно подобрать на любой "вкус и цвет". Однако стоит помнить и о тех моделях, с которыми желательно уже распрощаться, ведь они давно уже вышли из моды. 

Стилист Яна Платонова, которая в Инстаграме подписана как s.t.y.l.e.g.u.i.d.e, на своей странице в сети опубликовала модную шпаргалку с подборкой стильных образов с шубой, и напомнила об актуальных моделях сезона зима 21/22. 

Самые модные модели шуб в 2021/2022:

  • Самый модный мех — винтажный.
  • Популярными являются модели из искусственного меха разного кроя.
  • Новый тренд — очень пушистые и кудрявые шубы. 
  • Шубы из овечьей шерсти.

Подборка интересных и разнообразных образов от стилиста Яны Платоновой:

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие пуховики уже вышли из моды. Также мы писали о том, какие шапки лучше не носить в зимнем сезоне 2021/2022, ведь они уже стали антитрендом.

Теги:
#Мода #Женская мода #Шуба #Зимняя мода
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