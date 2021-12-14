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Долой помпоны и ушки: какие модели шапок выглядят безвкусно и старомодно (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Выбрасывайте эти модели шапок не жалея Новость обновлена 14 декабря 2021, 17:07
Выбрасывайте эти модели шапок не жалея

Даже самый стильный образ в комплекте с этими шапками превратиться в старомодный и безвкусный.

Одна их самых необходимых вещей зимой — это теплая шапка, которая будет согревать уши и головы в морозы. Ранее ми уже писали о стильных и трендовых вариантах головных уборов, а теперь рассказываем о главных антитрендах в мире шапок. Эти модели не стоит носить, если вы не хотите выглядеть старомодной. 

Редакция Harpers Bazaar составила список старомодных и неактуальных шапок в 2022 году, от которых нужно поскорее избавиться.

Модели шапок стоит избегать зимой 2022

  • Шапки с большими помпонами

"Чем проще — тем лучше" — это девиз зимнего сезона 2021/2022. Тем более, что такие модели больше подойдут для маленьких девочек. Если на вашей шапке есть помпон, но он маленький, то такой вариант еще вполне допустим. Шапки сразу с двумя помпонами выбрасываем немедленно. 

  • Меховые шапки

Подобные головные уборы переносят их владелицу в Советский Союз. Да, мода циклична и возвращается, но не в этом случае. Если вам таки хочется чего-то "мехового", то есть достаточно альтернатив — например, панама из меха. 

  • Тонкий трикотаж

Такие шапки некрасиво облегают голову, что, во-первых, портит прическу, а, во-вторых, делает вашу голову непропорционально маленькой. Это все в комплекте с объемной верхней одеждой будет выглядеть нелепо.

  • Обильный декор

Возвращается к девизу зимы 2022: "чем проще — тем лучше". Вышивки, стразы, бусины, яркие принты и прочие — лучше "перенести" на других предметов одежды или аксессуары. 

  • Шапки "с ушками"

Оставьте такие "веселые" шапки детям. Подобные головные уборы хоть и выглядят мило, но совсем не модно.

Ранее стилист рассказала, какие зимние вещи делают ваш зимний гардероб устаревшим.

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#Мода #Женская мода #Шапки
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