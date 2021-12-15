Стильно утепляемся: 6 трендов этой зимы, которые позволят выглядеть великолепно

Зима – не повод надевать на себя первое, что попалось в шкафу

Каждый новый сезон диктует свои условия в мире моды. Мы не всегда успеваем за всеми модными тенденциями и продолжаем носить вещи, которым давно нужно быть на помойке либо выбираем одежду, которая выглядит дешево и портит наш образ. Это легко исправить, если знать, что сейчас в топе подборок от стилистов.

Модный эксперт Ольга, которая более известна в Instagram под никнеймом stilnodostupno, рассказывает о главных трендах 2022 года.

Свитеры с бахромой. В нынешнем сезоне бахрома добралась и до свитеров, поэтому, чтобы выглядеть модно, обратите внимание на актуальные модели.

Бейсболка и платок. Это сочетание стало самым свежим трендом зимы 2021/2022, и будет отлично смотреться и с пуховиком длинны миди, с пальто.

Полосатые свитеры являются базой, которая сейчас в тренде.

Шубы с длинным ворсом. Пушистые и объемные шубы, так же как и винтажные, стали острым трендом этой зимы.

Ботфорты. Такая обувь будет отлично смотреться в повседневном стиле, если отдать предпочтение моделям на платформе, а если выбрать модель на каблуке, то они станут чудесным дополнением образа в классическом стиле.

New Balance 550. Кроссовки не теряют своей актуальности и сейчас на пике популярности 550 модель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду стоит носить зимой 2021/2022, чтобы выглядеть стильно.