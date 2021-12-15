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Зачем нужен маленький кармашек на джинсах: ответ удивит простотой

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Особенности кармашка на джинсах Новость обновлена 15 декабря 2021, 11:22
Особенности кармашка на джинсах

Сейчас предназначение маленького кармана на джинсовых брюках кардинально изменилось.

Крошечные карманы на джинсах впервые появились в 1890 году, когда их вшили в штаны Leviʼs. Изначально они были нужны для хранения карманных часов, но сейчас предназначение этой детали изменилось, но джинсы по-прежнему можно сочетать с различными образами и они всегда остаются актуальными.

О том, зачем нужен карман на джинсовых брюках, пишет The Sun.

История маленького кармана на джинсах

Крошечные карманы на джинсах выполнены по дизайну Штрауса и Дж. У. Дэвиса, который запатентовал их 20 мая 1873 года. Однако впервые массово их стали пришивать на джинсовые брюки в 1890 году – на модель "Levis 501", которая существует и сегодня.

Крошечный карман никогда не встречается на классических брюках, так как карманные часы должны находиться в специальном кармане пиджака.

Для чего маленький карман на джинсах сегодня

Сейчас мы носим традиционные или электронные часы на руке, либо проверяем время на смартфонах, поэтому карманные часы стали встречаться довольно редко. В то же время на джинсах по прежнему есть маленький кармашек. Правда, теперь он скорее является данью истории джинсов.

Эти карманы сохранили дизайн с 19 века. Исключением стал период Второй мировой войны, когда их крепили без металлических элементов – тогда весь металл направлялся на нужды армии. Заклепки вернулись на карманы для часов только после войны.

Штаны с крошечным кармашком называются "брюками с пятью карманами", но маленький кармашек на самом деле не является пятым на джинсах. Пятый карман на самом деле находится сзади слева – его добавили к джинсам Leviʼs 501 в 1901 году.

Другие модные бренды также используют маленькие карманы для часов, но могут незначительно менять их расположение и размер. Некоторые производители даже прячут его в карман побольше.

Маленький карман на джинсах является показателем того, что это повседневные брюки, не предназначенные для ношения с официальным пиджаком.

Что касается того, что хранят в нем сегодня, то очень удачно туда можно прятать кольца, спички, монеты или даже ключи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем нужен кармашек на женских трусах.

Теги:
#Мода #Одежда #Стиль #Джинсы #Штаны
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